Nagy volt a baj Debrecenben, 45 ember nem hagyhatta el a lakását!

Megszakítók égtek egy ötödik emeleti lakásban Debrecenben, a Cívis utcában csütörtök késő délután – közölte a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. A város hivatásos tűzoltói eloltották a lángokat és áramtalanították az ingatlant.

Tűz ütött ki egy debreceni lakásban, 45 embernek kellett elzárkóznia

Forrás: illusztráció/Napló-archív

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Hozzáteszik, amíg a rajok átszellőztetik a lépcsőházat, negyvenöt embert elzárkózásra szólítottak fel.

Ez is érdekelhet: