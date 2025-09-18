Sziréna
Nagy volt a baj Debrecenben, 45 ember nem hagyhatta el a lakását!
Mutatjuk a részleteket! A debreceni tűzoltók érkeztek a helyszínre.
Megszakítók égtek egy ötödik emeleti lakásban Debrecenben, a Cívis utcában csütörtök késő délután – közölte a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. A város hivatásos tűzoltói eloltották a lángokat és áramtalanították az ingatlant.
Hozzáteszik, amíg a rajok átszellőztetik a lépcsőházat, negyvenöt embert elzárkózásra szólítottak fel.
