Sziréna

1 órája

Nagy volt a baj Debrecenben, 45 ember nem hagyhatta el a lakását!

Címkék#debrecen#társasház#tűz

Mutatjuk a részleteket! A debreceni tűzoltók érkeztek a helyszínre.

Haon.hu

Megszakítók égtek egy ötödik emeleti lakásban Debrecenben, a Cívis utcában csütörtök késő délután – közölte a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. A város hivatásos tűzoltói eloltották a lángokat és áramtalanították az ingatlant. 

_GLB2162
Tűz ütött ki egy debreceni lakásban, 45 embernek kellett elzárkóznia
Forrás: illusztráció/Napló-archív

Hozzáteszik, amíg a rajok átszellőztetik a lépcsőházat, negyvenöt embert elzárkózásra szólítottak fel.

