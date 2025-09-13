Sziréna
1 órája
Hatalmas tűz tombolt egy debreceni utcában, öt autó állt lángokban!
A Szüret utcába riasztották a tűzoltókat. A tűz egy hatodik autó motorterére is átterjedt.
Kigyulladt és teljes terjedelmében égett öt személygépkocsi Debrecenben, a Szüret utcában – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, a tűz átterjedt még egy autó motorterére is. A város hivatásos tűzoltói két vízsugárral megakadályozták a lángok továbbterjedését, majd eloltották a tüzet, és megkezdték az utómunkálatokat.
