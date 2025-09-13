szeptember 13., szombat

Kornél névnap

26°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sziréna

1 órája

Hatalmas tűz tombolt egy debreceni utcában, öt autó állt lángokban!

Címkék#autó#debrecen#katasztrófavédelem#tűz

A Szüret utcába riasztották a tűzoltókat. A tűz egy hatodik autó motorterére is átterjedt.

Haon.hu

Kigyulladt és teljes terjedelmében égett öt személygépkocsi Debrecenben, a Szüret utcában – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, a tűz átterjedt még egy autó motorterére is. A város hivatásos tűzoltói két vízsugárral megakadályozták a lángok továbbterjedését, majd eloltották a tüzet, és megkezdték az utómunkálatokat.

Kigyulladt és teljes terjedelmében égett öt személygépkocsi Debrecenben
Kigyulladt és teljes terjedelmében égett öt személygépkocsi Debrecenben
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu