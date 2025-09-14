szeptember 14., vasárnap

Ez durva! Több autó is kigyulladt az egyik debreceni utcában!

Több riasztás is befutott a vármegyei tűzoltókhoz szombaton. Közúti balesetek és tűz is adott munkát a lánglovagoknak.

Haon.hu

Hat használaton kívüli autó égett ki szombaton a debreceni Szüret utcában – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint kiderült, a város hivatásos tűzoltói több vízsugárral oltották a tüzet és fékezték meg a lángokat, hogy azok ne terjedjenek tovább. A tűzben senki sem sérült meg.

Nem ez volt azonban az egyetlen baleset szombaton Debrecenben, két autó ütközött össze szombaton, a Mikepércsi úton. A város hivatásos tűzoltói átvizsgálták a járműveket és biztosították a helyszínt. A Külső Létai úton is közúti baleset történt, egy autó lesodródott az útról és felborult. A debreceni hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a járművet, a mentőszolgálat pedig egy embert kórházba szállított.

Egyéb riasztás:

Egy társasház tizedik emeletén elakadt a lift szombaton a debreceni Derék utcában. A város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik liftkulcs segítségével nyitották ki a liftet és a bennrekedt embert kiszabadították.

