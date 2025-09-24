Kigyulladt egy autó a 35-ös főúton – fotókkal

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Balesethez és tűzhöz is érkezett riasztás

Ráfutásos baleset történt kedden délután Debrecenben, a Mikepércsi úton. A város hivatásos tűzoltói átvizsgálták, majd áramtalanították a járműveket. Az eset során senki sem sérült meg.

Két személygépkocsi ütközött össze délelőtt Derecskén, a Rákóczi utcában. A berettyóújfalui hivatásos és a konyári önkéntes tűzoltók átvizsgálták, majd áramtalanították a járműveket. A mentőszolgálat két embert kórházba szállított.

Teljes terjedelmében égett egy mezőgazdasági vontató kedden reggel Hajdúnánáson, a Fürdő utcában. A tűz részben átterjedt a vontatóval összekapcsolt bálázó gépre is. A hajdúnánási hivatásos tűzoltók vízsugarakkal oltották el a tüzet.

Egyéb beavatkozások

Ötven négyzetméteren égett az aljnövényzet Gáborjánban, a Széchenyi utcában kedden délben. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a tüzet.

Vasúti talpfák égtek hajnalban Nyíradony és Aradványpuszta között. A nyíradonyi hivatásos tűzoltók vízsugár segítségével eloltották a tüzet. Az eset a közlekedést nem érintette.

Ágak hasadtak le két fáról Debrecenben, a Hajó utcában kedd délelőtt. A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói dugólétrán keresztül láncfűrésszel avatkoztak be.

