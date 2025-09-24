szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

18°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sziréna

3 órája

Kigyulladt egy autó a 35-ös főúton – fotókkal

Címkék#tűz#Hajdú-Bihar#baleset

Ágak hasadtak le, vasúti talpfák égtek és aljnövényzet is égett Hajdú-Biharban. Kedden is számos riasztás érkezett a vármegyei tűzoltóságokra.

Haon.hu

Kigyulladt egy személygépkocsi motortere kedd délután Debrecen határában, a 35-ös számú főúton – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, a debreceni hivatásos tűzoltók vízsugár segítségével oltották el a tüzet. Az eset során senki sem sérült meg.

Autótűz a 35-ös főúton, Debrecen és Józsa között
Autótűz a 35-ös főúton, Debrecen és Józsa között
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

A helyszínről készült fotóinkat itt tudják megnézni:

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Balesethez és tűzhöz is érkezett riasztás

Ráfutásos baleset történt kedden délután Debrecenben, a Mikepércsi úton. A város hivatásos tűzoltói átvizsgálták, majd áramtalanították a járműveket. Az eset során senki sem sérült meg.

Két személygépkocsi ütközött össze délelőtt Derecskén, a Rákóczi utcában. A berettyóújfalui hivatásos és a konyári önkéntes tűzoltók átvizsgálták, majd áramtalanították a járműveket. A mentőszolgálat két embert kórházba szállított.

Teljes terjedelmében égett egy mezőgazdasági vontató kedden reggel Hajdúnánáson, a Fürdő utcában. A tűz részben átterjedt a vontatóval összekapcsolt bálázó gépre is. A hajdúnánási hivatásos tűzoltók vízsugarakkal oltották el a tüzet.

Egyéb beavatkozások

Ötven négyzetméteren égett az aljnövényzet Gáborjánban, a Széchenyi utcában kedden délben. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a tüzet.

Vasúti talpfák égtek hajnalban Nyíradony és Aradványpuszta között. A nyíradonyi hivatásos tűzoltók vízsugár segítségével eloltották a tüzet. Az eset a közlekedést nem érintette.

Ágak hasadtak le két fáról Debrecenben, a Hajó utcában kedd délelőtt. A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói dugólétrán keresztül láncfűrésszel avatkoztak be.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu