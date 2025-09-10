Feltört üzletek, elkeseredett vállalkozók – betöréshullám söpört végig a debreceni lakótelepen

Feltört ajtók, ablakok és kifosztott kasszák fogadták a tulajokat az üzletsorokon – az elmúlt hetekben számos vállalkozást érintett a debreceni Tócóskertben végigsöprő betöréshullám. Az ellopott áru és pénz miatt a keletkezett károk olykor a több százezer forintot is elérték, de a leállásból fakadó forgalomkiesés is nagy gondokat okozott. Az egyik tulajdonos részletesen elmondta, mi történt, valamint a rendőrségnél is érdeklődtünk az esettel kapcsolatban.

A rendőrség elfogta a tócóskerti betörések elkövetőjét

Forrás: Illusztráció/Napló-archív

Az egyik érintett élelmiszerbolt tulajdonosa, Ujjné Pál Mónika megkeresésünkre elmesélte, hogy a kamerafelvételek alapján az elkövető augusztás 30-án, hajnali 4 óra 47 perc körül érkezett a bolthoz, többszöri próbálkozás után az egyik ablakon keresztül jutott be.

Van riasztónk és kamerarendszerünk is, mégis ki tudták játszani a bolt gyenge pontját. Mikor végül beriasztott a rendszer, hívtak minket, de már késő volt

– emelte ki Ujjné Pál Mónika, majd hozzátette, hogy nem ez volt az első eset, hogy lopás történt a boltban. Korábban három elkövető érkezett a helyszínre nyitvatartási időben, akkor viszont csak visszaváltós flakonokat vitt el az egyikük, nagyjából háromezer forint értékben. Ezt az esetet akkor nem jelentette a tulaj a rendőrség felé, viszont az augusztus 30-ai betörés kapcsán visszanézte a korábbi biztonságikamera-felvételeket, melyekből kiderült, hogy a két elkövető a személyleírás alapján vélhetően ugyanaz.

A bolt az augusztus 30-i a betörés napján egész délelőtt zárva tartott a helyszínelés ideje alatt. A boltból a váltópénzen kívül a drágább alkoholokat is elvitték, amelyek együttes értéke 150 ezer forint körül mozog, de a zárvatartás miatti forgalomkiesés, illetve az el nem adott friss pékáru miatt a keletkezett károk teljes összege ennek majdnem a duplájára, 250 és 300 ezer forint közé tehető. Megkérdeztük arról is a tulajt, hogy tett-e bármilyen lépést a biztonság növelésére a betörés után:

Lecseréltettük az egyik kamerát éjjellátóra, illetve értelemszerűen új érzékelőt rakattunk le, ami elvileg már milliméter pontosan alálát mindennek

– derült ki válaszából, később pedig hozzátette, hogy ezen felül a sűrűbb járőrözéstől, illetve a polgárőrségtől várja hosszútávon a változást a környéken.