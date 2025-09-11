Több százezres a kár a debreceni lakótelepen a betöréssorozat miatt

Feltört ajtók, ablakok és kifosztott kasszák fogadták a tulajokat az üzletsorokon – az elmúlt hetekben számos vállalkozást érintett a debreceni Tócóskertben végigsöprő betöréshullám. Az ellopott áru és pénz miatt a keletkezett károk olykor a több százezer forintot is elérték, de a leállásból fakadó forgalomkiesés is nagy gondokat okozott.

Tócóskerti betörések: elkapták az elkövetőt

Forrás: illusztráció/MW-archív

Hogy mi lett végül a betörő sorsa, megtudhatjátok ebből a cikkből: