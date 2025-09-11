3 órája
Több százezres a kár a debreceni lakótelepen a betöréssorozat miatt
Az elmúlt hetekben több vállalkozást is érintett a betöréshullám. Feltört ajtók és ablakok várták sok esetben a tócóskerti bolttulajokat.
Feltört ajtók, ablakok és kifosztott kasszák fogadták a tulajokat az üzletsorokon – az elmúlt hetekben számos vállalkozást érintett a debreceni Tócóskertben végigsöprő betöréshullám. Az ellopott áru és pénz miatt a keletkezett károk olykor a több százezer forintot is elérték, de a leállásból fakadó forgalomkiesés is nagy gondokat okozott.
Feltört üzletek, elkeseredett vállalkozók – betöréshullám söpört végig a debreceni lakótelepen
Döbbenet, mi épülhet a MotoGP-pálya helyére Hajdúnánáson
Egyelőre nem látni reális esélyt arra, hogy a hajdúnánási MotoGP-pálya valaha megépüljön – erősítette meg a Cívishír értesülését Diczkó József, a Hajdúnánás Holding Zrt. vezérigazgatója, aki a projekt területének ügyeiért is felel. Mint mondta, a beruházás hivatalosan felfüggesztett állapotban van, és a jelenlegi gazdasági környezet, a költségvetési szigor, valamint a beruházási prioritások átrendeződése miatt kevéssé valószínű, hogy a közeljövőben újrainduljon. Bővebben itt írtunk erről:
Ha ez összejön Hajdúnánáson, ömleni fognak a turisták: durva, mi a terv a MotoGP-pálya helyével
Különleges meglepetés a debreceni Aldi parkolójában
Különleges képet küldött portálunknak egy olvasó kedd este: a debreceni Mikepércsi úti Aldi parkolójában árválkodott egy autó, melynek ajtójára egy csokor virágot helyeztek el. A képeket itt tudod megnézni:
Gyanútlanul tért be az Aldiba, de ami az autójánál fogadta Debrecenben, arra biztosan nem volt felkészülve - fotókkal
Egy nő őszintén leírta, mit tapasztalt a debreceni sürgősségin
Egy nem mindennapi történetet osztottak meg egy Debrecenben Hallottam-csoportban: egy idős nő érkezett szerdán délelőtt a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sürgősségi Osztályára. A nő leírta, mit tapasztalt az osztályon.
Ilyen valójában a debreceni sürgősségi: őszintén leírta a nő, amit szerdán átélt
Kiderült, mikor nyit a szuperolcsó ruhabolt Hajdú-Biharban
A sejtéseink beigazolódtak, még ebben a hónapban megnyit az egyik legnépszerűbb márkabolt Hajdú-Biharban. Májusban írtunk arról, hogy üzletvezetőt keres a Sinsay új hajdúsámsoni üzletébe, és már a pontos időpont, helyszín is ismert.
Új üzletet nyit a népszerű, szuperolcsó ruhabolt Hajdú-Biharban, a pontos dátum is megvan!
Megállás nélkül csapódott a másik autónak Hajdúnánáson, egy ember meghalt a balesetben – fotókkal, videóval
Csúnyán megjárták a sofőrök, akik a szoboszlói állomás mellett hagyták az autóikat– fotókkal!