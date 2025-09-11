szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

21°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

3 órája

Több százezres a kár a debreceni lakótelepen a betöréssorozat miatt

Címkék#rendőrség#debrecen#Sinsay#Aldi#tócóskert#MotoGP#betörés#hajdúnánás

Az elmúlt hetekben több vállalkozást is érintett a betöréshullám. Feltört ajtók és ablakok várták sok esetben a tócóskerti bolttulajokat.

Haon.hu

Feltört ajtók, ablakok és kifosztott kasszák fogadták a tulajokat az üzletsorokon – az elmúlt hetekben számos vállalkozást érintett a debreceni Tócóskertben végigsöprő betöréshullám. Az ellopott áru és pénz miatt a keletkezett károk olykor a több százezer forintot is elérték, de a leállásból fakadó forgalomkiesés is nagy gondokat okozott.

Tócóskerti betörések: elkapták az elkövetőt
Tócóskerti betörések: elkapták az elkövetőt
Forrás: illusztráció/MW-archív

Hogy mi lett végül a betörő sorsa, megtudhatjátok ebből a cikkből:

Döbbenet, mi épülhet a MotoGP-pálya helyére Hajdúnánáson

Egyelőre nem látni reális esélyt arra, hogy a hajdúnánási MotoGP-pálya valaha megépüljön – erősítette meg a Cívishír értesülését Diczkó József, a Hajdúnánás Holding Zrt. vezérigazgatója, aki a projekt területének ügyeiért is felel. Mint mondta, a beruházás hivatalosan felfüggesztett állapotban van, és a jelenlegi gazdasági környezet, a költségvetési szigor, valamint a beruházási prioritások átrendeződése miatt kevéssé valószínű, hogy a közeljövőben újrainduljon. Bővebben itt írtunk erről:

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Különleges meglepetés a debreceni Aldi parkolójában

Különleges képet küldött portálunknak egy olvasó kedd este: a debreceni Mikepércsi úti Aldi parkolójában árválkodott egy autó, melynek ajtójára egy csokor virágot helyeztek el. A képeket itt tudod megnézni:

Egy nő őszintén leírta, mit tapasztalt a debreceni sürgősségin

Egy nem mindennapi történetet osztottak meg egy Debrecenben Hallottam-csoportban: egy idős nő érkezett szerdán délelőtt a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sürgősségi Osztályára. A nő leírta, mit tapasztalt az osztályon.

Kiderült, mikor nyit a szuperolcsó ruhabolt Hajdú-Biharban

A sejtéseink beigazolódtak, még ebben a hónapban megnyit az egyik legnépszerűbb márkabolt Hajdú-Biharban. Májusban írtunk arról, hogy üzletvezetőt keres a Sinsay új hajdúsámsoni üzletébe, és már a pontos időpont, helyszín is ismert. 

Ez is érdekelhet:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu