Már csak a bummra ébredt a mozdonyvezető, amikor letarolta a személyvonatot Hajdú-Biharban – fotókkal
Több tényezőt is megvizsgált a KBSZ az esettel kapcsolatban. A 2023 novemberében történt sápi vonatbalesetben a személyvonat mozdonyvezetője életveszélyesen megsérült.
„Egyszer csak arra ébredtem, hogy bumm” – ez a mondat hangzott el annak a mozdonyvezetőnek a szájából, aki az általa vezetett tehervonattal egy személyszállítóvonatnak ütközött 2023. november 15-én. Az esettel több ízben foglalkoztunk már, legutóbb 2025 augusztusában, amikor a sápi vonatbalesetet okozó férfi ellen vádat emelt a főügyészség. Most pedig elérhetővé vált az Építési és Közlekedési Minisztérium Közlekedésbiztonsági Szervezetének zárójelentése. A szakmai vizsgálatban feltárják a baleset okait és másodpercre pontosan vezetik végig a történéseket, részletezik az eset pontos körülményeit, a mozdonyvezetők állapotát, valamint azt, hogy a berendezések megfelelően működtek-e az érintett helyszínen.
Az eset leírásában röviden összegzik a történteket: 2023. november 15-én 4 óra 20 perckor a 47487-2 sz. tehervonat engedély nélkül meghaladta Sáp állomás „Megállj!” jelzést adó „A” jelű bejárati jelzőjét, kb. 60 km/h-val behaladt a II. vágányra, ahol ezzel a sebességgel beleütközött az ott álló 6419 sz. személyvonat mozdonyába. Mindkét mozdony súlyosan megrongálódott, továbbá a személyvonat két kocsija és a tehervonat egy kocsija is.
A személyszállító vonat mozdonyvezetője súlyos, további 4 személy könnyű sérülést szenvedett. A vizsgálat során megállapították, hogy a tehervonat mozdonyvezetője fáradtságánál fogva nem észlelte az állomás bejárati jelzőjét és a vészhelyzetet. A mozdonyvezető a fáradtságát rosszul kezelte, de ezzel kapcsolatos ismeretekre nem is oktatták.
Így történt a sápi vonatbaleset
A jelentésben végigkísérhetjük a tehervonat mozdonyvezetőjének napját, aki a szolgálatát Nagyút állomáson 2023. november 14-én kezdte meg, az egyéb megállók után november 15-án 2 óra 2 perckor rövid tartózkodás után továbbindult Szolnokról. Az útja közben egyeztetett az őt váltó mozdonyvezetővel, diszpécserrel, Püspökladány forgalmi szolgálattevőjével, hogy Berettyóújfalu helyett Püspökladányban váltsák le, de ezt Püspökladány vágányhiányra hivatkozva elutasította. Útja során – közelebbről be nem határolt időpontokban – több doboz koffeintartalmú energiaitalt elfogyasztott, továbbá növelte a vezetőállás fűtési hőmérsékletét.
3 óra 42 perckor a vonat megállt Püspökladányban, ahol a forgalmi szolgálattevő telefonon beszélt a mozdonyvezetővel, kérdőre vonta, amiért az állomás közepén állította meg a vonatát, ami Püspökladányból 13 perc tartózkodás után továbbindult. Eközben 4 óra 9 perckor a személyvonat elindult Berettyóújfalu állomásról.
A tehervonat 4 óra 10 perckor áthaladt Bárándon, nincs egyértelmű információ arról, hogy az állomást a mozdonyvezető még észlelte volna, de utána legalább szakaszosan, rövid időkre már elaludt vezetés közben.
Ezután felgyorsultak az események:
- 4:17:44 A KÖFI (Központi Forgalomirányítás) irányító kezelte a biztosítóberendezésen a személyvonat bejárati vágányútját a II. vágányra.
- 4:17:57 A KÖFI irányító kezelte biztosítóberendezésen a tehervonat bejárati vágányútját a III. vágányra. A vágányút tényleges beállítása ekkor még nem kezdődött meg, mert a személyvonat még fennálló megcsúszási vágányútja – a 8 sz. váltó lezártsága által – azt megakadályozta.
- 4:19:30 [-59 mp] A tehervonat 60 km/h sebességgel elhaladt Sáp állomás „Megállj!” jelzést adó bejárati jelzője mellett.
- 4:19:57 [-32 mp] A tehervonat elérte a 8 sz. váltó tengelyszámlálóját a szelvényben.
- 4:20:07 [-22 mp] A KÖFI irányító – miután a monitorképén és a technológiai kameraképen észlelte a vészhelyzetet – Sáp állomás utasítást adó hangszórós távbeszélőjén többször utasította a tehervonat mozdonyvezetőjét megállásra.
- 4:20:09 [-20 mp] A személyvonat megállt Sáp állomás II. vágányán, a menetrendi időpont előtt 1 perccel. A vonatról egy utas leszállt. A két vonat közti távolság ekkor 330 m volt.
- 4:20:25 [-4 mp] A személyvonat mozdonyvezetője a fényszórókat nagy fényerőre kapcsolta. A két vonat közti távolság ekkor kb. 70 m volt. Majd felkapcsolta a vezetőállás világítást is.
- 4:20:29 [0 mp] A tehervonat 60 km/h sebességgel beleütközött az álló személyszállító vonatba az 1254+40 szelvényben. A tehervonat mozdonyvezetője az ütközéskor riadt fel.
A vonatok egymásba fúródva körülbelül még 220 métert csúsztak. A vonalirányító telefonon beszélt a személyvonat vezető jegyvizsgálójával, aki akkor még sérülten feküdt a személykocsiban, majd a beszélgetés közben kiszállt és felmérte a következményeket.
Összeütközött két vonat SápnálFotók: Molnár Péter
Elaludt a mozdonyvezető
A KÖFI irányító beszélt a tehervonat mozdonyvezetőjével:
– Mi történt?
– Nem tudom, egyszer csak csattanásra ???tem, elaludtam a fáradtságtól.
– Igen, vörös mellett bejöttél a személyre. És veled mi történt?
– Egyszer csak arra ébredtem, hogy bumm.
A tehervonat mozdonyvezetője a beszélgetés közben a személyvonat mozdonyvezetőjének segítségére sietett, de az életfunkcióinak megállapításán túl nem tudott többet tenni.
6 óra 50 perckor érkezett meg a helyszínre a KBSZ vizsgálóbizottsága. Fél 8-kor a vizsgálóbizottság (vb) engedélyt adott a teherkocsik elvontatására, 7 óra 50 perckor pedig a személyvonat súlyosan sérült mozdonyvezetőjét a katasztrófavédelem munkatársai kiemelték a roncsból. Arról már korábban is beszámoltunk, a mozdonyvezetőnek az ütközés következtében súlyos, életveszélyes sérülései keletkeztek, melyek részben maradandó fogyatékosság és súlyos egészségromlás hátrahagyásával gyógyultak.
Ki mikor ismerte fel a vészhelyzetét?
A jelentésben azt írják, a tehervonat mozdonyvezetője esetében a munka kipihent megkezdését a vb nem tudja egzakt módon megítélni, legkésőbb a szolgálat közben azonban a mozdonyvezető oly mértékben kifáradt, hogy az már akadályozta feladatainak ellátásában, de azt nem ismerte fel és/vagy nem jelezte. A személyvonat mozdonyvezetőjének cselekvéseire a bizottság csak következtetéseket tud tenni. Abban az időpontban, amikor vonatával Sáp állomáson megállt, a tehervonat már vele pontosan szemben, tőle 330 méterre halad felé. A bizottság álláspontja szerint ekkor már egyértelműen felismerhető volt, hogy a tehervonat nem megengedett helyen van, és szinte biztosan felismerhetőnek kellett lennie, hogy közeledik. A személyvonat mozdonyvezetője részéről aktív cselekvés azonban csak 16 másodperccel később azonosítható, amikor a tehervonat tőle kb. 70 méterre volt. Nem valószínű, hogy a vészhelyzet korábbi felismerése esetén az ütközést irányváltással és visszafelé megindulással elkerülhette volna, de az ütközés következményei kisebbek lehettek volna, vagy a mozdony elhagyásával saját sérülését kerülhette volna el.
A KÖFI irányító a vészhelyzetet akkor ismerte fel, amikor a tehervonat már a vonatfogadó vágányra behaladt, Sáp állomás utasítást adó hangszórós távbeszélőjén utasította megállásra a tehervonatot, eredménytelenül. Tekintettel a biztosítóberendezés kialakítására (megcsúszási vágányút), érdemi beavatkozásra akkor sem lett volna lehetősége, ha a vészhelyzetet kb. fél perccel korábban, közvetlenül a bejárati jelző engedély nélküli meghaladásakor észlelte volna A KÖFI irányító nem azonnal ismerte fel a vészhelyzetet, de nem is lett volna lehetősége érdemi beavatkozásra.
A jelentésben leírtak szerint az esemény nem következett volna be, ha a vonatfogadó vágányokat máshogy, a technológiától eltérően határozza meg a KÖFI irányító.
A KÖFI irányítók tudatában vannak, hogy ha ilyen helyzetben az érkező 6419 sz. vonatot a technológiától eltérően az első vágányra fogadják, akkor gyorsabban, menetrendi szempontból előnyösebben le lehet bonyolítani a vonatok keresztezését, ezt az eljárást az állomás kialakítása is támogatja. A meghallgatások során azonban bebizonyosodott, hogy a személyzetben félelem van azzal kapcsolatban, hogy a technológiától való eltérés esetén hátrányos következményekkel szembesülhetnek.
Exkluzív felvételek a sápi vonatbaleset roncsairól – fotókkal, videóval
Nincs, de nem is kötelező
A vasútvonalon az esetet megelőzően teljeskörű átépítés történt, melynek keretében az eset előtt két hónappal új biztosítóberendezést helyeztek üzembe, azonban a vonatbefolyásolás pályaoldali elemei nem lettek kiépítve, ezért a tehervonat mozdonyának vonatbefolyásoló berendezése sem állíthatta meg a vonatot. Az átépítéssel kapcsolatban gazdasági döntés született, a vonatbefolyásolás tekintetében kockázatelemzés nem készült. A forgalmi technológia (vonatfogadó vágány megválasztása) és a biztosítóberendezés működési sajátossága (megcsúszási vágányút) együttesen megakadályozták, hogy a vészhelyzet kialakulása után az esemény egy időben tett aktív irányítói beavatkozással még elkerülhető legyen.
A vonatbefolyásolás ki-nem-építése nem sérti az erre vonatkozó jogszabályokat, mivel 100 km/h engedélyezett sebességig az nem kötelező.
Így néz ki a sápi vonatbaleset helyszíne a mentés utánFotók: Tóth Imre
A sápi vonatbalesetben keletkezett károk kerekített értéke:
- a vasúti pályában 20 millió forint,
- a személyszállító vonatban 101 millió forint,
- tehervonatban 336 millió forint,
- összesen: 457 millió forint.
Az esemény miatt 7 vonat teljes útvonalon, 11 vonat részlegesen elmaradt, valamint 10 vonat összesen 505 percet, ebből 8 személyszállító vonat 106 percet késett. A vasútvonal 2023. november 19-én 9 óra 10 perckor lett a fogalomnak korlátozás nélkül visszaadva.
A teljes jelentést ide kattintva olvashatjátok.
