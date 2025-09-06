Már csak a bummra ébredt a mozdonyvezető, amikor letarolta a személyvonatot Hajdú-Biharban – fotókkal

„Egyszer csak arra ébredtem, hogy bumm” – ez a mondat hangzott el annak a mozdonyvezetőnek a szájából, aki az általa vezetett tehervonattal egy személyszállítóvonatnak ütközött 2023. november 15-én. Az esettel több ízben foglalkoztunk már, legutóbb 2025 augusztusában, amikor a sápi vonatbalesetet okozó férfi ellen vádat emelt a főügyészség. Most pedig elérhetővé vált az Építési és Közlekedési Minisztérium Közlekedésbiztonsági Szervezetének zárójelentése. A szakmai vizsgálatban feltárják a baleset okait és másodpercre pontosan vezetik végig a történéseket, részletezik az eset pontos körülményeit, a mozdonyvezetők állapotát, valamint azt, hogy a berendezések megfelelően működtek-e az érintett helyszínen.

A sápi vonatbalesetben a személyvonat mozdonyvezetője életveszélyesen megsérült

Forrás: Napló-archív

Az eset leírásában röviden összegzik a történteket: 2023. november 15-én 4 óra 20 perckor a 47487-2 sz. tehervonat engedély nélkül meghaladta Sáp állomás „Megállj!” jelzést adó „A” jelű bejárati jelzőjét, kb. 60 km/h-val behaladt a II. vágányra, ahol ezzel a sebességgel beleütközött az ott álló 6419 sz. személyvonat mozdonyába. Mindkét mozdony súlyosan megrongálódott, továbbá a személyvonat két kocsija és a tehervonat egy kocsija is.

A személyszállító vonat mozdonyvezetője súlyos, további 4 személy könnyű sérülést szenvedett. A vizsgálat során megállapították, hogy a tehervonat mozdonyvezetője fáradtságánál fogva nem észlelte az állomás bejárati jelzőjét és a vészhelyzetet. A mozdonyvezető a fáradtságát rosszul kezelte, de ezzel kapcsolatos ismeretekre nem is oktatták.

Így történt a sápi vonatbaleset

A jelentésben végigkísérhetjük a tehervonat mozdonyvezetőjének napját, aki a szolgálatát Nagyút állomáson 2023. november 14-én kezdte meg, az egyéb megállók után november 15-án 2 óra 2 perckor rövid tartózkodás után továbbindult Szolnokról. Az útja közben egyeztetett az őt váltó mozdonyvezetővel, diszpécserrel, Püspökladány forgalmi szolgálattevőjével, hogy Berettyóújfalu helyett Püspökladányban váltsák le, de ezt Püspökladány vágányhiányra hivatkozva elutasította. Útja során – közelebbről be nem határolt időpontokban – több doboz koffeintartalmú energiaitalt elfogyasztott, továbbá növelte a vezetőállás fűtési hőmérsékletét.