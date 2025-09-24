7 perce
Ketten egy rolleren – tényleg nem büntethet érte a rendőr?
Lehet-e ketten utazni egy rolleren? Gond-e, ha ittasan vezetjük? A rollerek tulajdonosának több dologgal is tisztában kell lenniük, ha el akarják kerülni a büntetést.
Az elmúlt években a technika fejlődésének köszönhetően egyre népszerűbbek lettek az elektromos rollerek. Viszonylag kis helyen elfér, és emberi hajtóerő nélkül is képes egyik pontból a másikba repíteni minket. Méghozzá nagyon gyorsan. A probléma éppen ez: a sebesség. És az, hogy az akkumulátoros meghajtásnak köszönhetően gyakorlatilag hangtalanul tűnnek fel a száguldozó rollerek járdán vagy éppen úttesten. Ráadásul a kis kerékátmérőjük miatt egy csekély úthiba is balesethez vezethet. De gyakran látható az utcán az is, amikor ketten, vagy még többen utaznak egy eszközön, mintha úgy gondolnák, ez teljesen szabályos.
Legutóbb szeptember 21-én ütközött egy rollerrel közlekedő gyermek egy autóval Józsán, a kiskorút a mentők szállították kórházba. Hasonló eset történt áprilisban Hajdúböszörményben, amikor rollerező fiatalokat ütöttek el, egy hónappal korábban pedig egy 40 év körüli férfi hajtott egy kisteherautónak a kétkerekűjével.
Ménes Dávid, az Országos Mentőszolgálat regionális szóvivője nemrégiben azt nyilatkozta a Haonnak, az elmúlt években nőtt a rolleres balesetek száma a vármegyében, különösen Debrecenben. Az előző év azonos időszakához képest 2025 első felében csaknem kétszer annyi sérülés történt, ezen belül gyermekek háromszor annyi esetben voltak érintettek.
A mentésvezető arra is kitért, a rolleresek közül többen fülhallgatóval közlekednek, emiatt nem hallják a forgalmi zajokat, de gyakori, hogy telefont használnak a járművön, illetve az sem ritka, hogy többen állnak egy mozgó rolleren.
A rollereseket is büntethetik
Habár 2024 júniusa óta egyes rollerekre kötelező felelősségbiztosítást kell kötni, ezen elektromos eszközök használatára eddig nem született konkrét jogszabály, emiatt sokan úgy gondolják, kívül esnek a felelősségre vonáson. A rendőrséget kérdeztük arról, mennyire ellenőrzik az elektromos rollerrel közlekedőket, milyen kategóriába sorolhatóak ezek a járművek, és milyen szabályok vonatkoznak rájuk. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Sajtóosztályának válaszából kiderül, a rendőrök a napi szolgálatellátásuk során közlekedésrendészeti ellenőrzéseket is tartanak, és amennyiben rolleresek jogsértését észlelik, megteszik a szükséges intézkedéseket.
A rendőrség arról is tájékoztatott, hogy a jelenleg hatályos KRESZ nem ismer a kereskedelmi forgalomban különböző fantázianévvel megvásárolható elektromos roller járműkategóriát. Ezen mikromobilitási eszközöket bizonyos műszaki jellemzőik alapján kell a KRESZ-ben nevesített járműkategóriák valamelyikébe besorolni.
Fontos, hogy a roller tulajdonosa tisztában legyen azzal, hogy az eszköze – műszaki paraméterei alapján – melyik járműkategóriába (kerékpár, segédmotoros kerékpár, stb.) tartozik, és az ennek megfelelő KRESZ-szabályokat kell betartaniuk
– írják.
A rendőrség a balesetek elkerülése érdekében a következőket tanácsolja a közlekedés minden résztvevőjének:
- A járdán és a gyalogátkelőhelyeken is számítani kell a csendesen, de gyorsan érkező rollerekre, ezért javasoljuk, hogy figyeljék a környezetüket, különösen útkereszteződésekben. A mikromobilitási eszközök sebessége és közlekedési szokásai nehezen felmérhetők, ezért kérjük, hogy a járművezetők vezessenek fokozott óvatossággal, kanyarodás, sávváltás vagy az ajtó kinyitása előtt mindig ellenőrizzék a holtteret is. Előzéskor tartsanak a szokásosnál is nagyobb oldaltávolságot, mivel a rolleresek mozgása instabilabb lehet.
- A saját és mások biztonsága érdekében kiemelten javasoljuk a megfelelő védőfelszerelés, különösen a bukósisak használatát a rollereseknek, még akkor is, ha az adott kategóriában nem kötelező. Rossz látási viszonyok között a világítás és a fényvisszaverő elemek használata is elengedhetetlen. Indulás előtt győződjenek meg járművük kifogástalan fék- és kormányberendezéséről.
- Ne szállítsanak utast, és kerüljék a biztonságos manőverezést akadályozó tárgyak szállítását. A tilalom minden gépi meghajtású közlekedési eszközre, így a legtöbb mikromobilitási eszközre is kiterjed.
- A biztonságos közlekedéshez további tényezőkre is figyelmet kell fordítani. Az úttest vagy kerékpárút széle gyakran egyenetlen, ami a kis kerekek miatt könnyen a jármű feletti uralom elvesztéséhez vezethet. A magas súlypont miatt az eszközök instabilak, fékezhetőségük korlátozott. Személyszállítás tilos, és nagyobb tárgyak szállítása sem ajánlott. A párhuzamos lábtartás (a lábak egymás melletti elhelyezése) hirtelen fékezéskor egyensúlyvesztéshez vezethet, nedves útfelületen a közlekedés pedig különösen balesetveszélyes.
- Az ittas vezetés tilalma minden gépi meghajtású járműre, így a segédmotoros kerékpárnak vagy motorkerékpárnak minősülő rollerekre is kiterjed. A kerékpárnak minősülő eszközökre az arra vonatkozó, enyhébb szabályozás az irányadó.
