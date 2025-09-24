Ketten egy rolleren – tényleg nem büntethet érte a rendőr?

Az elmúlt években a technika fejlődésének köszönhetően egyre népszerűbbek lettek az elektromos rollerek. Viszonylag kis helyen elfér, és emberi hajtóerő nélkül is képes egyik pontból a másikba repíteni minket. Méghozzá nagyon gyorsan. A probléma éppen ez: a sebesség. És az, hogy az akkumulátoros meghajtásnak köszönhetően gyakorlatilag hangtalanul tűnnek fel a száguldozó rollerek járdán vagy éppen úttesten. Ráadásul a kis kerékátmérőjük miatt egy csekély úthiba is balesethez vezethet. De gyakran látható az utcán az is, amikor ketten, vagy még többen utaznak egy eszközön, mintha úgy gondolnák, ez teljesen szabályos.

Egyre gyakoribbak a rolleres balesetek a vármegyében is

Forrás: Illusztráció: Napló-archív

Legutóbb szeptember 21-én ütközött egy rollerrel közlekedő gyermek egy autóval Józsán, a kiskorút a mentők szállították kórházba. Hasonló eset történt áprilisban Hajdúböszörményben, amikor rollerező fiatalokat ütöttek el, egy hónappal korábban pedig egy 40 év körüli férfi hajtott egy kisteherautónak a kétkerekűjével.

Ménes Dávid, az Országos Mentőszolgálat regionális szóvivője nemrégiben azt nyilatkozta a Haonnak, az elmúlt években nőtt a rolleres balesetek száma a vármegyében, különösen Debrecenben. Az előző év azonos időszakához képest 2025 első felében csaknem kétszer annyi sérülés történt, ezen belül gyermekek háromszor annyi esetben voltak érintettek.