Durva: kigyulladt egy roller egy lakásban úgy, hogy nem is volt töltőn
Nem jellemző, de bármikor megtörténhet a baj. Debreceni tűzoltót kérdeztünk arról, hogyan kerülhető el, hogy lángra kapjon a rollerünk. Arról is kérdeztük, a vármegyében történt-e hasonló eset.
Nem mindennapi történetet osztott meg az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Facebookon. Kigyulladt egy tizenéves fiú elektromos rollere Szombathelyen, egy tízemeletes panelház negyedik emeleti lakásában. A legmegdöbbentőbb, hogy a jármű nem volt töltőre csatlakoztatva. Mint írják, a roller szikrázott és füstölt, a kiérkező tűzoltók vízzel lelocsolták azt, majd a ház elé vitték, ahol levették az akkumulátorfedelet és vizet juttattak az akkupakkba, nehogy újra kigyulladjon.
A bejegyzésből kiderül, a roller vélhetően azért kapott lángra, mert néhány nappal korábban beázott, amiatt a tulajdonosa szétszedte, hogy kiszáradjon. Miután megszáradt, feltöltötte és kipróbálta, működik-e, a roller azonban rövid idő után leállt. Ezt követően gyulladt ki a szobában, ahol a tűz miatt kis helyen megsérült a parketta és az ágy is.
Megkérdeztük a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztófavédelmi Igazgatóságot, történt-e a vármegyében hasonló eset. Papp-Kunkli Nóra vármegyei szóvivő portálunknak elmondta, Hajdú-Bihar vármegyében az elmúlt években nem volt akkumulátor okozta tűzeset, kivéve a nyár elején, amikor töltés közben gyulladt ki egy hibrid meghajtású autó Debrecenben, az István úton. Hozzátette, a tulajdonos azonnal megfékezte a lángokat, így tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség.
Mit tehetünk, ha a roller a spontán öngyulladást választja?
A tűzoltó főhadnagy rámutatott, az elektromos tüzeket könnyebb megelőzni, mint megfékezni. Egyre több elektromos eszközt használunk a háztartásokban, és már az elektromos járművek is sokkal elterjedtebbek a korábbi évekhez képest. Óva intett, hogy legyünk figyelmesek, ha az elektromos kerékpárok és a rollerek töltőre vannak csatlakoztatva:
Ha a vezeték vagy a roller töltés közben túlmelegszik, azonnal húzzuk ki a csatlakozót, és várjuk meg, amíg a hőmérséklet normalizálódik! Ha a töltőkábel vagy a csatlakozó sérült, ne használjuk a készüléket. A hibás alkatrészek további használata tűz- és áramütésveszélyt jelenthet. Érdemes elkerülni a hosszabbítók feltekerését töltés közben, mivel ez túlhevülést okozhat, és biztonsági kockázatot jelenthet. Egyébként sem ajánlott a hosszabbítók alkalmazása, mivel a megfelelő áramellátás biztosítása érdekében közvetlen csatlakozást kell alkalmazni
– hívta fel rá a figyelmet. Hozzátette, ha az elektromos járművet víz, ütés vagy egyéb fizikai behatás éri, még körültekintőbbek legyünk vele, pár napig ne használjuk és figyeljük meg, lehetőleg olyan helyen, ahol nincs tűzveszély!
Papp-Kunkli Nóra arra is kitért, a lítium-akkumulátorok mérgező füstöt bocsáthatnak ki. Ha tűz keletkezik, azonnal hagyjuk el a helyiséget, és hívjuk ki a tűzoltókat! A tűzoltás csak akkor ajánlott, ha biztosak vagyunk abban, hogy elkerülhető a mérgező füst belélegzése, és az oltás nem veszélyezteti saját testi épségünket. Ha sikerült eloltani a tüzet, helyezzük a sérült akkumulátort vízbe (például vödör, lavór, kád) annak érdekében, hogy megelőzzük, hogy újból lángra kapjon. A megelőzés szempontjából hangsúlyozta: ne barkácsoljunk, bízzuk az elektromos jármű javítását szakemberre.
