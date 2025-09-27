Durva: kigyulladt egy roller egy lakásban úgy, hogy nem is volt töltőn

Nem mindennapi történetet osztott meg az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Facebookon. Kigyulladt egy tizenéves fiú elektromos rollere Szombathelyen, egy tízemeletes panelház negyedik emeleti lakásában. A legmegdöbbentőbb, hogy a jármű nem volt töltőre csatlakoztatva. Mint írják, a roller szikrázott és füstölt, a kiérkező tűzoltók vízzel lelocsolták azt, majd a ház elé vitték, ahol levették az akkumulátorfedelet és vizet juttattak az akkupakkba, nehogy újra kigyulladjon.

Így nézett ki a lakásban kigyulladt roller

Forrás: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A bejegyzésből kiderül, a roller vélhetően azért kapott lángra, mert néhány nappal korábban beázott, amiatt a tulajdonosa szétszedte, hogy kiszáradjon. Miután megszáradt, feltöltötte és kipróbálta, működik-e, a roller azonban rövid idő után leállt. Ezt követően gyulladt ki a szobában, ahol a tűz miatt kis helyen megsérült a parketta és az ágy is.

Megkérdeztük a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztófavédelmi Igazgatóságot, történt-e a vármegyében hasonló eset. Papp-Kunkli Nóra vármegyei szóvivő portálunknak elmondta, Hajdú-Bihar vármegyében az elmúlt években nem volt akkumulátor okozta tűzeset, kivéve a nyár elején, amikor töltés közben gyulladt ki egy hibrid meghajtású autó Debrecenben, az István úton. Hozzátette, a tulajdonos azonnal megfékezte a lángokat, így tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség.

Mit tehetünk, ha a roller a spontán öngyulladást választja?

A tűzoltó főhadnagy rámutatott, az elektromos tüzeket könnyebb megelőzni, mint megfékezni. Egyre több elektromos eszközt használunk a háztartásokban, és már az elektromos járművek is sokkal elterjedtebbek a korábbi évekhez képest. Óva intett, hogy legyünk figyelmesek, ha az elektromos kerékpárok és a rollerek töltőre vannak csatlakoztatva:

Ha a vezeték vagy a roller töltés közben túlmelegszik, azonnal húzzuk ki a csatlakozót, és várjuk meg, amíg a hőmérséklet normalizálódik! Ha a töltőkábel vagy a csatlakozó sérült, ne használjuk a készüléket. A hibás alkatrészek további használata tűz- és áramütésveszélyt jelenthet. Érdemes elkerülni a hosszabbítók feltekerését töltés közben, mivel ez túlhevülést okozhat, és biztonsági kockázatot jelenthet. Egyébként sem ajánlott a hosszabbítók alkalmazása, mivel a megfelelő áramellátás biztosítása érdekében közvetlen csatlakozást kell alkalmazni

– hívta fel rá a figyelmet. Hozzátette, ha az elektromos járművet víz, ütés vagy egyéb fizikai behatás éri, még körültekintőbbek legyünk vele, pár napig ne használjuk és figyeljük meg, lehetőleg olyan helyen, ahol nincs tűzveszély!