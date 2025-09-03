Golyóálló mellényes rendőrök és helikopter a hajdú-bihari város környékén, több mint 100 rendőr vonult ki – videóval

Mint arról augusztus 28-án hírt adtunk, rendőrségi helikopter körözött Hajdúhadház fölött, az esetről több kép is megjelent a közösségi médiában. A légijármű több kört is megtett a város felett, a reggeli órákban több helyről is beszámoltak róla, hogy hallják a helikopter jellegzetes hangját. Akkori értesüléseink, miszerint rendőrségi razzia zajlott, igaznak bizonyultak: szeptember 3-án adott ki közleményt ezzel kapcsolatban a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Ismét hatalmas rendőrségi razzia volt Hajdú-Biharban, kábítószer és ittas vezetés miatt is indult eljárás

Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Mint azt írták, a DELTA Program keretében a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság, a Készenléti Rendőrség, a vármegyei rendőr-főkapitányság más alegységei, rendészeti társszervek és állami hatóságok hajtottak végre nagyszabású akciót. Az ellenőrzés fő célja most is a kábítószerhez kapcsolódó bűncselekmények felderítése volt, összesen 50 helyi és 100 készenléti rendőr vonult ki, munkájukat 4 román rendfenntartó segítette.

Kiemelték, a rendőrök összesen 25 főt állítottak elő, 9 személyt körözés alapján, 2 embert pedig bűncselekmény gyanúja miatt. Közlekedési jogsértéseket 89 alkalommal észleltek és több mint 1,5 millió forint bírságot szabtak ki, ittas vezetés miatt 5 embernek kell felelnie, egyikük esetében bűncselekményi értéket jelzett a szonda, így őt gyanúsítottként hallgatták ki, míg egy másik személy engedély nélkül vezetett, ami miatt szabálysértési őrizetbe vették.

Nem csak a rendőröknek volt munkája

Mint az a beszámolóból kiderült, az OPUS TITÁSZ munkatársai is eljártak 4 emberrel szemben szabálytalan áramvételezés miatt, őket a rendőrök vették szabálysértési őrizetbe. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal járőrei nagy mennyiségű vágott dohány miatt intézkedtek, a Nemzeti Közlekedési Hatóság pedig a járművek ellenőrzését segítette.

Két hajdúhadházi nővel szemben a helyi rendőrkapitányság nyomozói indítottak eljárást kábítószer-kereskedelem miatt. Kiemelték, a jelenlegi adatok szerint mindketten a büntetés-végrehajtási intézetekben lévő rokonaiknak küldtek drogokkal átitatott papírokat.

