Új rendőrkapitányt neveztek ki Debrecenben és Hajdúböszörményben is

Dr. Balogh János r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány 2025. szeptember 1-jei hatállyal visszavonta kinevezését dr. Uzonyi Attila r. ezredesnek, a Debreceni Rendőrkapitányság vezetőjének – számolt róla be a police.hu. Mint írják, a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője, dr. Gyurosovics József r. vezérőrnagy ezzel egyidejűleg megbízta a Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság irányításával.

Illés Tamás r. alezredes és dr. Uzonyi Attila r. ezredes

Forrás: Police.hu

Az országos rendőrfőkapitány továbbá 2025. szeptember 1-jei hatállyal Illés Tamás r. alezredest bízta meg a Debreceni Rendőrkapitányság vezetésével.

