Új rendőrkapitányt neveztek ki Debrecenben és Hajdúböszörményben is

Két új vezetőt neveztek ki vármegyénkben. Szeptember elsején változások léptek életben két vármegyei rendőrkapitányságon is.

Haon.hu

Dr. Balogh János r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány 2025. szeptember 1-jei hatállyal visszavonta kinevezését dr. Uzonyi Attila r. ezredesnek, a Debreceni Rendőrkapitányság vezetőjének – számolt róla be a police.hu. Mint írják, a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője, dr. Gyurosovics József r. vezérőrnagy ezzel egyidejűleg megbízta a Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság irányításával.

Szeptember elsején változások léptek életben két vármegyei rendőrkapitányságon is
Illés Tamás r. alezredes és dr. Uzonyi Attila r. ezredes
Forrás: Police.hu

Az országos rendőrfőkapitány továbbá 2025. szeptember 1-jei hatállyal Illés Tamás r. alezredest bízta meg a Debreceni Rendőrkapitányság vezetésével.

Minden bizonnyal hamarosan a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság élére is új vezető érkezik, Gyurosovics József r. vezérőrnagy áprilisban jelentette be, hogy ez év végén távozik. Erről korábban már beszámoltunk:

