Sűrű füstbe, robbanékony tárgyak közé ment be a két rendőr életet menteni

Repák Mihály és Posta Lajos főtörzsőrmesterek, a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság munkatársai néhány napja egy helyi portán, az udvaron lángoló hulladékok miatt gomolygó füstből mentettek ki egy idősebb férfit. Abban is segédkeztek a tűzoltóknak, hogy a lángok ne terjedjenek át az épületre, majd a szomszédos házakra – tudatta a közösségi oldalán a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség szeptember 17-én. A Zsaru magazin cikke szerint Repák Mihály és Posta Lajos úgy nyilatkozott, őket egy tűzesethez riasztották, ahol semmi mást nem tettek, csak ami a kötelességük. Megmentettek egy életet, és a tűzoltóknak segítve megóvták a környéket a lángoktól.

Posta Lajos (balról) és Repák Mihály rendőr főtörzsőrmesterek felidézték a történteket

Forrás: Zsaru magazin

Mesélik, rendőri munkájuk során sokszor kerültek már hasonló helyzetbe, és soha nem haboztak segíteni a bajbajutottakon. Csak találomra említenek korábbi történeteket.

Az egyik Tégláson esett meg: egy autós a szemük láttára figyelmetlenül hajtott a vasúti átjáróba, ahol elakadt, a vonat vészesen közeledett, mire Posta Lajos a sínek mellé ugorva lámpával jelzett a vonat vezetőjének, hogy álljon meg, és bár a vészfékezés megkezdődött, a vonat nem tudott már időben megállni. Repák Mihály közben az autóhoz ugrott, és néhány másodperccel a tehervonat érkezése előtt kirántotta az autóból a férfit.

Akiről kiderült aztán, hogy ittasan, jogosítvány nélkül közlekedett. Húzták már ki felborult autóból saját, vétlenül balesetet szenvedett kolléganőjüket, és mentettek meg olyan embert is az utolsó pillanatban, aki éppen véget akart vetni az életének – idézték fel a Zsaru magazin számára.

A két rendőr összeszokott párost alkot

Régen járunk együtt szolgálatba, így az ilyen eseteknél nem kell sokat kommunikálnunk, elég egymásra néznünk, és egy-egy intézkedés során mindketten tudjuk, melyikünknek mi a dolga

– mondta el Repák Mihály. – Így volt ez most is. Egy küldésből érkeztünk vissza, amikor jött a bejelentés, hogy a kapitányságtól néhány utcányira hatalmas füst gomolyog. Azonnal a helyszínre mentünk, menteni, lakosságvédelmi intézkedéseket végrehajtani, az utcát lezárni, körülhatárolni. Amikor odaértünk, a tűzoltók első egysége már a helyszínen volt, és megkezdte az oltást. Az udvaron lévő rengeteg lom, autóalkatrész, autógumi már égett, és égett a gázcsonk is.