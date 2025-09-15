szeptember 15., hétfő

Rablás

1 órája

Aljas támadás Debrecenben: a saját házában, 4 ezer forintért verték meg a nyugdíjast – fotókkal

A debreceni rendőröket látva rögtön futásnak eredt. Rablás miatt kell felelnie a hajdú-bihari férfinek.

Haon.hu

Vasárnap nem sokkal 17 óra után érkezett jelzés arról, hogy egy 68 éves nyugdíjas gyanús zajokat hallott az udvaráról – számolt be róla a police.hu. Mint írják, a rendőrök a helyszínre mentek és egy közeli utcában felfigyeltek egy férfire, aki őket meglátva egyből futásnak eredt. Nem jutott messzire, a debreceni egyenruhások utolérték és elszámoltatták.

Rablás miatt kell felelnie a hajdú-bihari férfinek
Rablás miatt kell felelnie a hajdú-bihari férfinek
Forrás: police.hu

Rablás Debrecenben: Négy ezer forinttal távozott

Mint kiderült, a férfi beütötte a bejelentő háza egyik ablakát, azon bemászott majd megverte, és pénzt követelt tőle. A támadó talált az egyik kabátjában 4000 forintot, és a pénzzel együtt sietve távozott.

Négy ezer forinttal távozott a rabló Debrecenben
Forrás: Police.hu

A 46 éves helyi lakost előállították, majd kihallgatták és őrizetbe vették. Rablás miatt kell felelnie. 

