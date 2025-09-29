Hülyének nézte a rendőröket Debrecen „pisilős” rablója, pedig az áldozata már mozogni is alig bírt

Járőrök, körzeti megbízottak, nyomozók és vizsgálók szerte a világon hozzászoktak, hogy bűnözők néha palira veszik őket. E jelenség ékes példája R. János esete, bár ez a drámai történet kiemelkedik a szokványosnak mondható tagadások közül: a rendőrök ugyanis a helyszínen nemcsak látták, ahogy a priuszos férfi kilép az ingatlanból, hanem el is fogták, bár az sem volt mindennapi – olvasható a rablással kapcsolatban a Zsaru Magazin közösségi oldalán.

Rablás miatt vették üldözőbe a rendőrök a férfit

Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság

– Mivel a küldésben az szerepelt, hogy az illetéktelen behatoló még az ingatlan területén tartózkodhat, nem használtam megkülönböztető jelzést, de így is hamar odaértünk, mert a közelben tartózkodtunk – idézte fel Ratiu Roland őrmester, a Debreceni Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Alosztály járőrvezetője, és hozzátette, ebben a néhány percben erősödött fel a vihar. – Konkrétan előttünk szakadt le az ég. Sejtettük, hogy emlékezetes intézkedésnek nézünk elébe, és az is lett belőle.

Futásnak eredt, ahogy meglátta a rendőröket

– A helyszínre érve Dandé Szabolcs őrmesterrel kipattantunk a szolgálati autóból, és láttuk, hogy egy középkorú férfi jön ki a ház bejáratán – vette át a szót Zsányi Dóra őrmester.

Ahogy észrevett minket, egyik kezével eltakarta az arcát, elfordult, és gyors léptekkel igyekezett az ingatlan hátsó, kerítés nélküli része felé. Felszólítottuk, hogy álljon meg, de nem állt meg, ezért követni kezdtük. Az esőfüggöny nehezítette a látást, ráadásul fák és bokrok takarásában mozgott, de azt jól láttuk, hogy futásnak eredt, ezért mi is rohanni kezdtünk utána.

– Ekkor még a szolgálati autó volánjánál ültem, és az ingatlan melletti utcába hajtottam, hogy azt a részt zárjam. Majd amikor láttam, hogy a fás-bokros terület felé tart, kiszálltam, és két társamhoz csatlakozva futólépésben indultam utána – tette hozzá Ratiu Roland. – Tudtuk, hogy utolérjük, mert a tempója nem volt nagy. Csak arra kellett ügyelnünk, hogy nehogy megcsússzunk az átnedvesedett földön, főleg az ároknál, amit a menekülő férfi csak úgy-ahogy ugrott át.