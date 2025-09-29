1 órája
Hülyének nézte a rendőröket Debrecen „pisilős” rablója, pedig az áldozata már mozogni is alig bírt
Szakadó esőben eredt a három debreceni járőr R. János nyomába. A rablást azonban a férfi még úgy is tagadta, hogy a rendőrök látták a házból kijönni.
Járőrök, körzeti megbízottak, nyomozók és vizsgálók szerte a világon hozzászoktak, hogy bűnözők néha palira veszik őket. E jelenség ékes példája R. János esete, bár ez a drámai történet kiemelkedik a szokványosnak mondható tagadások közül: a rendőrök ugyanis a helyszínen nemcsak látták, ahogy a priuszos férfi kilép az ingatlanból, hanem el is fogták, bár az sem volt mindennapi – olvasható a rablással kapcsolatban a Zsaru Magazin közösségi oldalán.
– Mivel a küldésben az szerepelt, hogy az illetéktelen behatoló még az ingatlan területén tartózkodhat, nem használtam megkülönböztető jelzést, de így is hamar odaértünk, mert a közelben tartózkodtunk – idézte fel Ratiu Roland őrmester, a Debreceni Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Alosztály járőrvezetője, és hozzátette, ebben a néhány percben erősödött fel a vihar. – Konkrétan előttünk szakadt le az ég. Sejtettük, hogy emlékezetes intézkedésnek nézünk elébe, és az is lett belőle.
Futásnak eredt, ahogy meglátta a rendőröket
– A helyszínre érve Dandé Szabolcs őrmesterrel kipattantunk a szolgálati autóból, és láttuk, hogy egy középkorú férfi jön ki a ház bejáratán – vette át a szót Zsányi Dóra őrmester.
Ahogy észrevett minket, egyik kezével eltakarta az arcát, elfordult, és gyors léptekkel igyekezett az ingatlan hátsó, kerítés nélküli része felé. Felszólítottuk, hogy álljon meg, de nem állt meg, ezért követni kezdtük. Az esőfüggöny nehezítette a látást, ráadásul fák és bokrok takarásában mozgott, de azt jól láttuk, hogy futásnak eredt, ezért mi is rohanni kezdtünk utána.
– Ekkor még a szolgálati autó volánjánál ültem, és az ingatlan melletti utcába hajtottam, hogy azt a részt zárjam. Majd amikor láttam, hogy a fás-bokros terület felé tart, kiszálltam, és két társamhoz csatlakozva futólépésben indultam utána – tette hozzá Ratiu Roland. – Tudtuk, hogy utolérjük, mert a tempója nem volt nagy. Csak arra kellett ügyelnünk, hogy nehogy megcsússzunk az átnedvesedett földön, főleg az ároknál, amit a menekülő férfi csak úgy-ahogy ugrott át.
– Mi ügyesebben vettük ezt az akadályt, és utolértük, legfeljebb 150 méteren át futottunk utána. Eközben többször is felszólítottuk, hogy álljon meg, de ránk sem hederített.
Először én kaptam el az egyik csuklóját, utána Dóra ráfogott a másikra. Nem volt együttműködő, és összevissza beszélt, de azt megértette, hogy elő fogjuk állítani a kapitányságra
– magyarázta Dandé Szabolcs. – Roland maradt kint vele a járőrkocsiban, míg Dóra és jómagam bementünk a lakóházba.
– Azonnal szóltunk a tevékenységirányítónak, hogy hívjon mentőt, mert a bejelentő orvosi ellátásra szorul. A 68 éves férfi rossz állapotban volt, mozogni is alig bírt. A rabló többször is arcul csapta, mielőtt kivett négyezer forintot a kabátzsebéből, majd sorsára hagyta – folytatta Zsányi Dóra, és elmondta, mindhármuk számára ez volt az első alkalom, hogy tetten értek egy rablót.
A gyanúsított szerint nem is történt rablás
– Ritkán fordul elő, hogy rendőrök közvetlen közelről látják, amint egy elkövető elhagyja a helyszínt, az pedig még ritkábban történik meg, hogy ennek ellenére is tagadja, hogy ott lett volna – vázolta Berki-Pál Attila százados, a Debreceni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Életvédelmi Alosztály kiemelt főnyomozója.
R. János azt állítja, nem ment be a házba. Nem törte be az ablakot, és nem mászott be rajta. Csak pisilni ment be az ingatlan udvarára, mindezt zuhogó esőben, egy olyan külterület közvetlen közelében, ahol ezt bármelyik fánál elintézhette volna. De a legellentmondásosabb az, hogy szerinte ő nem a házból jött ki akkor, amikor a rendőrök megpillantották, az csak úgy tűnt.
– Közöltem vele, hogy rendben, akkor megvárjuk a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ szakvéleményét, ahol azt vizsgálják, az ingatlanban bántalmazott férfi DNS-e azonosítható-e a nála talált bankjegyeken. De R. János teljes ruházatát lefoglaltuk, mert amikor a gyanú szerint az ingatlan ablakát betörte, és be is mászott rajta, mikroszilánkok kerülhettek rá.
– R. János ellen már többször indult rendőrségi eljárás, büntetve is volt, de korábban zömében csak lopásokat követett el, rablásra eddig nem vetemedett – összegezte Berki-Pál Attila. – Ennek a gyors felderítésnek az időbeli bejelentés volt a záloga. A sértett ugyanis még akkor hívta a 112-t, amikor mászkálni látott egy ismeretlen férfit a háza udvarán. Kiszólt neki, hogy hívja a rendőrséget, és pontosan ezt tette.
