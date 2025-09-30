szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Sziréna

2 órája

Nincs bocsánat arra, amit a részeg nő csinált egy fagyizó nénivel a Nagyállomásnál

Címkék#lopás#debrecen#vádemelés#rablás

Idős nőre támadt rá az ittas vádlott Debrecenben, az egyik táskáját is elvitte. A Debreceni Járási Ügyészség minősített rablás bűntette miatt nyújtott be vádiratot.

Haon.hu

A vádirat szerint a sértett 2025. április 18-án reggel 8 óra körüli időben Debrecenben, a MÁV állomás közelében az üzlet előtt megállt és fagylaltozott, miközben a nála lévő két táskát a lábai mellé tette. Ezt észlelte a közelben tartózkodó, ittas állapotban lévő nő, aki odament a sértetthez és az egyik táskát elvette, belenézett, majd a sértett határozott felszólítására azt visszaadta – számolt be a rablás előzményeiről a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség.

Rablás volt a nyílt utcán, nénire támadt egy részeg nő
Forrás: Napló-archív

Néhány perc elteltével az idős asszony elindult a közeli parkba, azonban őt követte a vádlott, majd elé lépett és megpróbálta az asszony kezéből kicsavarni az egyik táskát, azt azonban a sértett visszatartotta. Ezután a vádlott ingerültté vált és a sértettet megöléssel fenyegette, miközben két kézzel erőteljesen mellkason lökte, ezért az idős nő hanyatt esett és a fejét beverte az aszfaltba, azonban sérülése nem keletkezett.

Mint azt írták, miközben a sértett elesett, a táskáit elengedte, ekkor a vádlott azokat felkapta és el akarta hagyni a helyszínt, azonban egy járókelő ezt megakadályozta, a vádlottat a rendőrség kiérkezéséig a helyszínen visszatartotta.

Az intézkedő debreceni rendőrök az ellopott táskákat a benne vélő értéktárgyakkal együtt visszaadták a sértettnek, ezáltal a több mint 4 ezer forint kár megtérült.

A Debreceni Járási Ügyészség a vádlott ellen minősített rablás bűntette miatt emelt vádat a Debreceni Járásbíróságon. Vádiratában mértékes indítványként azt rögzítette, hogy amennyiben a vádlott beismeri a bűncselekmény elkövetését és lemond a tárgyláshoz fűződő jogáról, őt a járásbíróság 5 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélje és 5 évre tiltsa el a közügyek gyakorlásától

– számoltak be róla a közleményben. 

Ajánljuk még:

 

