Késsel fenyegetőzve rabolt buszjegyeket Debrecenben, rekordidő alatt elkapták - videóval

Rablás miatt intézkedtek a rendőrök szeptember 9-én, kedden Debrecenben. A nyomozás jelenlegi adatai szerint egy 24 éves fiatalember ment be késő este egy helyi éjjel-nappaliba. Sokat nem teketóriázott, belépett a pult mögé, egy késsel megfenyegette az eladót, a kasszából kimarkolt közel 50 000 forintot és 30 000 forint értékben DKV Debreceni Közlekedési Zrt. jegyeket, majd sietve távozott - írja a police.hu.

Rablás miatt kell felelnie a debreceni férfinak

Forrás: YouTube/PoliceHungary

A sértett azonnal hívta a rendőrséget, és pontos személyleírást adott a rablóról.

Több egység, több irányból érkezett a helyszínre, és az egyik járőrpár kiszúrta a fiatalembert. Megpróbált ugyan elfutni, de messzire nem jutott, a rendőrök leteperték és megbilincselték.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Rablás Debrecenben: gondosan felkészült tettére a férfi

A rendőrség beszámolója szerint a férfi gondosan készült a rablásra, teljesen fekete ruházata alatt egy kék rövidnadrágot viselt, de még a fekete zoknija alá is felvett egy fehéret, az arcát pedig kapucnival, maszkkal és egy napszemüveggel takarta. Bízva abban, hogy félre tudja vezetni az egyenruhásokat, ahogy elmenekült a boltból megszabadult a fekete ruhaneműktől és a késtől. Nem járt sikerrel, az övtáskájában pedig megtalálták az elvitt pénzt és a jegyeket is.

Kihallgatásán beismerte tettét, felfegyverkezve elkövetett rablás megalapozott gyanúja miatt vették őrizetbe a bűnügyesek.

A helyszíni szemle során a bolttól nem messze előkerültek a ruhái és a kés is. A képeket itt tudjátok megnézni:

A rabláshoz használt kés és az elkövető ruhái

Forrás: Police.hu

Ajánljuk még: