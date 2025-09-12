szeptember 12., péntek

Bűn

46 perce

Megtörtént a baj, rendőrök érkeztek Hajdú-Biharba – kiderült a 16 éves fiú szörnyű titka – videóval

Egy idős asszonyt ért támadás ügyében indított nyomozás végül Hajdú-Biharba vezetett.

Haon.hu

Egy miskolci rablás szálai végül Bagamérig vezettek, ahol a rendőrök elfogták azt a fiatal fiút, aki brutális erőszakkal támadt meg egy idős asszonyt – olvasható a police.hu-n. Mint írják, rablás bűntett gyanúja miatt indított nyomozást a Miskolci Rendőrkapitányság egy 16 éves bagaméri fiatallal szemben. A gyanú szerint szeptember 7-én, kora délután a miskolci Huszár utcában a fiú egy gyalogló nőtől követelte a táskáját. Amikor az asszony nem engedelmeskedett, a támadó megütötte, megrúgta, majd erőszakkal kitépte kezéből a retikült, és elmenekült a helyszínről.

Rablás: a fiú egy gyalogló nőt megütött megrúgott majd kitépte a kezéből a táskáját
Rablás: a fiú egy gyalogló nőt megütött megrúgott majd kitépte a kezéből a táskáját
Forrás: police.hu

Azonnal elkezdtek nyomozni a rablás ügyében, majd 4 napon belül lecsaptak

A zsákmányolt táskában pénztárca, készpénz, bankkártya, mobiltelefon és személyes iratok voltak. A rendőrség azonnal nagy erőkkel kezdte meg a nyomozást, amelynek eredményeként a fiatal elkövetőt négy napon belül azonosították. Végül bagaméri otthonában csaptak le rá, ahonnan előállították a Miskolci Rendőrkapitányságra.

Kihallgatásán a fiú beismerte tettét. A nyomozók őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

A rendőrség az esetről videót is közzétett, amelyet itt nézhetsz meg:

