Remekül teljesítettek a hajdú-bihari rendőrök

Országos Rendőri Pisztoly Lőbajnokságot rendeztek Győr-Moson-Sopron Vármegyei, Ravazdon szeptember 9-én – számolt róla be közösségi oldalán a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség. Mint írják, a hajdú-bihari kollégák idén is megmérettették magukat az országos lőbajnokságon, négyen indultak neki a kihívásnak és egyéni, valamint csapat versenyszámokban bizonyíthatták tudásukat.

Kiváló eredményeket értek el a hajdú-bihari rendőrök az Országos Rendőri Pisztoly Lőbajnokságon

Forrás: Facebook / Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Egyéni eredmények az Országos Rendőri Pisztoly Lőbajnokságról

Nyílt gyakorló öltözetű kategória:

Sipos Szabolcs r. tzls. II. helyezés

Szolgálati öltözetű kategória:

Palercsik Sándor c. r. ftörm. VI. helyezés

Polgári ruhás kategória:

Gilányi István r. zls. II. helyezés

Női kategória:

Dr. Sári Enikő Petra r. őrm. IX. helyezés

Csapat eredmények

Összetett csapatverseny: IV. helyezés

Ajánljuk még: