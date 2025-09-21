szeptember 21., vasárnap

Verseny

18 perce

Remekül teljesítettek a hajdú-bihari rendőrök

Több vármegyéből is érkeztek versenyzők. Idén 6. alkalommal rendezték meg az Országos Rendőri Pisztoly Lőbajnokságot.

Haon.hu

Országos Rendőri Pisztoly Lőbajnokságot rendeztek Győr-Moson-Sopron Vármegyei, Ravazdon szeptember 9-én – számolt róla be közösségi oldalán a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség. Mint írják, a hajdú-bihari kollégák idén is megmérettették magukat az országos lőbajnokságon, négyen indultak neki a kihívásnak és egyéni, valamint csapat versenyszámokban bizonyíthatták tudásukat.

Kiváló eredményeket értek el a hajdú-bihari rendőrök az Országos Rendőri Pisztoly Lőbajnokságon
Forrás: Facebook / Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség

Egyéni eredmények az Országos Rendőri Pisztoly Lőbajnokságról

Nyílt gyakorló öltözetű kategória:

Sipos Szabolcs r. tzls. II. helyezés 

Szolgálati öltözetű kategória:

Palercsik Sándor c. r. ftörm. VI. helyezés

Polgári ruhás kategória:

Gilányi István r. zls. II. helyezés 

Női kategória:

Dr. Sári Enikő Petra r. őrm. IX. helyezés

Csapat eredmények

Összetett csapatverseny: IV. helyezés 

