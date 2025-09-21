18 perce
Remekül teljesítettek a hajdú-bihari rendőrök
Több vármegyéből is érkeztek versenyzők. Idén 6. alkalommal rendezték meg az Országos Rendőri Pisztoly Lőbajnokságot.
Országos Rendőri Pisztoly Lőbajnokságot rendeztek Győr-Moson-Sopron Vármegyei, Ravazdon szeptember 9-én – számolt róla be közösségi oldalán a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség. Mint írják, a hajdú-bihari kollégák idén is megmérettették magukat az országos lőbajnokságon, négyen indultak neki a kihívásnak és egyéni, valamint csapat versenyszámokban bizonyíthatták tudásukat.
Egyéni eredmények az Országos Rendőri Pisztoly Lőbajnokságról
Nyílt gyakorló öltözetű kategória:
Sipos Szabolcs r. tzls. II. helyezés
Szolgálati öltözetű kategória:
Palercsik Sándor c. r. ftörm. VI. helyezés
Polgári ruhás kategória:
Gilányi István r. zls. II. helyezés
Női kategória:
Dr. Sári Enikő Petra r. őrm. IX. helyezés
Csapat eredmények
Összetett csapatverseny: IV. helyezés
