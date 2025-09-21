Tájékoztatás
2 órája
Szokatlan helyen bukkanhat fel a NAV? Mutatjuk, kiket ellenőriznek majd Hajdú-Biharban
Továbbra is érdemes betartani a szabályokat. Ezek az egységek kerülnek a NAV célkeresztjébe.
A NAV Hajdú-Bihar Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2025. szeptember 22. és 26. között a vendéglátókat ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű használatát és adatkapcsolatát, valamint az alkalmazottak bejelentését is – számolt be róla a honlapján a NAV.
A vármegye építkezésein továbbra is ellenőrzik a szabályos foglalkoztatást.
A revizorok a hét valamennyi napján, a vármegye bármely településén ellenőrizhetnek.
