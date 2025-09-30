40 milliós jackpotba tenyereltek Hajdúnánás mellett, fotókon a fogás, ami még a NAV-nak is súlyos – fotókkal, videóval

A pénzügyőrök az M3-as autópályán figyeltek fel egy „bérelhető” feliratú magyar furgonra. A járművet az tette gyanússá, hogy a sofőr a járőrautó láttán, meglehetősen tétován viselkedett, úgy tett, mintha nem lenne egyértelmű a hatósági jelzés. A 27 éves magyar sofőr és útitársa, a hajdúnánási pihenőhelyen tovább erősítették a gyanút a járőrökben. Azt mondták, hogy a bérautóval üres dobozokat szállítanak Budapestről Romániába, azonban sem fuvarokmányt, sem bérleti szerződést nem tudtak átadni. A raktér átvizsgálása után derült csak ki a „zavartság” valódi oka: több mint kilencezer darab, különféle ízesítésű, illegális e-cigaretta került elő (Elfbar, Vap Solo, HIT Me,) a kisteherautóból – számolt be róla a NAV.

Rengeteg dobozt talált a NAV a furgonban, ami tele volt illegális e-cigarettával

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Mint írták, a járőrök összesen 9 575 darab jogsértő terméket foglaltak le. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás, a bérleti szerződés hiánya miatt pedig közigazgatási eljárás is. Az elkövető akár 40 millió forint bírságra is számíthat.

Az egyenruhásoknak köszönhetően ezek az illegális termékek már nem kerülnek a feketepiacra. Az elektronikus eszközökbe töltött ízesített folyadék dohánygyártmánynak minősül. Magyarországon tilos az ilyen termékek forgalmazása, értékesítése, importálása, távértékesítése és az árusítása is.

Az íze miatt könnyen rászokhatnak

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A termékek súlyos egészségi kockázatokat jelenthetnek a fiatalok számára. Az ízesítés miatt könnyen rászokhatnak, miközben nikotinfüggőség alakul ki. Az elmúlt időszakban hatóságunk THC (marihuána) tartalmú termékeket is talált, amelyek különösen veszélyesek lehetnek a fiatalok számára, hiszen nemcsak nikotinfüggőséget, hanem akár kábítószerfüggőséget is okozhatnak. Az illegális forrásból beszerzett dohánytermékek összetevői nem ellenőrzöttek.

