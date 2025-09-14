Tájékoztatás
30 perce
Folytatódik a razzia Hajdú-Biharban, itt csaphat majd le a NAV
Érdemes betartani a szabályokat továbbra is. A következő héten is több helyen ellenőriz majd a NAV.
A NAV Hajdú-Bihar Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2025. szeptember 18-án a vármegyei építkezéseken ellenőrzik a szabályszerű foglalkoztatást – számolt be róla honlapján a hivatal.
A közzétett információ nem zárja ki, hogy máshol is lehetnek ellenőrzések.
