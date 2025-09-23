Kimagaslóan eredményeket értek el vármegyei rendőrök a fővárosi mesterlövészversenyen – számolt be róla közösségi oldalán a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség. Mint írták, Idén 5. alkalommal rendezték meg a Szikla Szilárd Mesterlövész Emlékversenyt, a rangos megmérettetésen szeptember 4-én, a ROKK Budapest, Dózsa György úti lőterén vettek részt kollégáik.

Ez betalált! Két érmet is bezsebeltek a hajdú-bihari mesterlövészek!

Forrás: Facebook / Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség

Hajdú-Bihart a Cívis Közterületi Támogató Alosztály két munkatársa képviselte, és igencsak szép eredménnyel sikerült zárniuk a változatos kihívássorozatot.

A „Rendőrségi regulár” kategóriában: Hajdu Zsombor r. ftőrm. I. helyezést, Tóth Sándor Krisztián r. tőrm. pedig III. helyezést ért el.

