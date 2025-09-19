Éppen a fürdőszobában volt az édesanya, amikor megtörtént a baj – azonnal menekülnie kellett a bárándi családnak – videóval

Szén-monoxid-mérgezés miatt vittek kórházba egy családanyát a mentők szerda délután Bárándról. A négytagú családnak az volt a szerencséje, hogy megszólalt az érzékelő, ezért amikor meghallották az éles sípoló hangot, azonnal kimenekültek a házból. Az asszonynak már tünetei is voltak, nagyon fájt a feje, végül csak őt szállították kórházba – számolt be róla csütörtökön a Tények.

Szén-monoxid szivárgott egy bárándi lakásban, menekülnie kellett a családnak a házból

A Tények riportjában megszólaltatta az édesanyát, aki azt mondta, éppen a fürdőszobában tartózkodtak, amikor jelzett a riasztó.

Fürdettem a gyerekeket, és megszólalt a szén-monoxid-jelző készülék. Egyből kirohantunk az épületből, és értesítettem a tűzoltókat

- mondta a történtekről az eset másnapján az édesanya. A riportból az is kiderül, hogy a család egy éve költözött a bárándi lakásba, ahova akkor frissen szerelték be a gázbojlert.

A Tények érdeklődésére Ménes Dávid, az Országos Mentőszolgálat kiemelt állomásvezető mentőtisztje elmondta,

enyhe szén-monoxid-mérgezéssel, stabil állapotban szállították a sürgősségi osztályra a püspökladányi mentősök az édesanyát.

Az édesanya nem tudta, hogy szén-monoxid-mérgezést kapott

Az édesanya azt is elmondta a híradásban, hogy először a feje fájdult meg, azonban ekkor nem tudta, hogy mérgezést kapott. A püspökladányi tűzoltók méréseket végeztek, amelyek során bebizonyosodott a mérgező gáz jelenléte a lakásban, ezért kiszellőztették az épületet.

A teljes riportot itt nézhetitek meg:

