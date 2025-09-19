1 órája
Éppen a fürdőszobában volt az édesanya, amikor megtörtént a baj – azonnal menekülnie kellett a bárándi családnak – videóval
Az édesanya most részletesen beszámolt a történtekről. Bejelzett az érzékelő a házban, az édesanyát szén-monoxid-mérgezés miatt kórházba szállították.
Szén-monoxid-mérgezés miatt vittek kórházba egy családanyát a mentők szerda délután Bárándról. A négytagú családnak az volt a szerencséje, hogy megszólalt az érzékelő, ezért amikor meghallották az éles sípoló hangot, azonnal kimenekültek a házból. Az asszonynak már tünetei is voltak, nagyon fájt a feje, végül csak őt szállították kórházba – számolt be róla csütörtökön a Tények.
A Tények riportjában megszólaltatta az édesanyát, aki azt mondta, éppen a fürdőszobában tartózkodtak, amikor jelzett a riasztó.
Fürdettem a gyerekeket, és megszólalt a szén-monoxid-jelző készülék. Egyből kirohantunk az épületből, és értesítettem a tűzoltókat
- mondta a történtekről az eset másnapján az édesanya. A riportból az is kiderül, hogy a család egy éve költözött a bárándi lakásba, ahova akkor frissen szerelték be a gázbojlert.
A Tények érdeklődésére Ménes Dávid, az Országos Mentőszolgálat kiemelt állomásvezető mentőtisztje elmondta,
enyhe szén-monoxid-mérgezéssel, stabil állapotban szállították a sürgősségi osztályra a püspökladányi mentősök az édesanyát.
Az édesanya nem tudta, hogy szén-monoxid-mérgezést kapott
Az édesanya azt is elmondta a híradásban, hogy először a feje fájdult meg, azonban ekkor nem tudta, hogy mérgezést kapott. A püspökladányi tűzoltók méréseket végeztek, amelyek során bebizonyosodott a mérgező gáz jelenléte a lakásban, ezért kiszellőztették az épületet.
A teljes riportot itt nézhetitek meg:
