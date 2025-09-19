szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

12°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi kék hírek

1 órája

Éppen a fürdőszobában volt az édesanya, amikor megtörtént a baj – azonnal menekülnie kellett a bárándi családnak – videóval

Címkék#szén-monoxid-mérgezés#riasztó#tények#Báránd

Az édesanya most részletesen beszámolt a történtekről. Bejelzett az érzékelő a házban, az édesanyát szén-monoxid-mérgezés miatt kórházba szállították.

Haon.hu

Szén-monoxid-mérgezés miatt vittek kórházba egy családanyát a mentők szerda délután Bárándról. A négytagú családnak az volt a szerencséje, hogy megszólalt az érzékelő, ezért amikor meghallották az éles sípoló hangot, azonnal kimenekültek a házból. Az asszonynak már tünetei is voltak, nagyon fájt a feje, végül csak őt szállították kórházba – számolt be róla csütörtökön a Tények.

Szén-monoxid szivárgott egy bárándi lakásban, menekülnie kellett a családnak a házból
Forrás: TV2/Tenyek

A Tények riportjában megszólaltatta az édesanyát, aki azt mondta, éppen a fürdőszobában tartózkodtak, amikor jelzett a riasztó. 

Fürdettem a gyerekeket, és megszólalt a szén-monoxid-jelző készülék. Egyből kirohantunk az épületből, és értesítettem a tűzoltókat

 - mondta a történtekről az eset másnapján az édesanya. A riportból az is kiderül, hogy a család egy éve költözött a bárándi lakásba, ahova akkor frissen szerelték be a gázbojlert. 

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A Tények érdeklődésére Ménes Dávid, az Országos Mentőszolgálat kiemelt állomásvezető mentőtisztje elmondta, 

enyhe szén-monoxid-mérgezéssel, stabil állapotban szállították a sürgősségi osztályra a püspökladányi mentősök az édesanyát. 

Az édesanya nem tudta, hogy szén-monoxid-mérgezést kapott

Az édesanya azt is elmondta a híradásban, hogy először a feje fájdult meg, azonban ekkor nem tudta, hogy mérgezést kapott. A püspökladányi tűzoltók méréseket végeztek, amelyek során bebizonyosodott a mérgező gáz jelenléte a lakásban, ezért kiszellőztették az épületet. 

A teljes riportot itt nézhetitek meg:

Ez is érdekelhet:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu