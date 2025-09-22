Senkinek sem kívánjuk azt, amit ennek a hajdúszoboszlói férfinak kellett átélnie a saját portáján

A Hajdúszoboszlói Járási Ügyészség magánlaksértés bűntette miatt nyújtott be vádiratot az ellen az elkövető ellen, aki éjszaka bement a sértett házának udvarára és a teraszon aludt – számolt be róla a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség. Mint írják,a vádirat szerint a hajléktalan vádlott 2025. július 3-án az éjszaka folyamán Hajdúszoboszló utcáin járkált, majd a sértett családi házánál megállva észrevette, hogy a körbekerített ingatlan kerítésében lévő kiskapu nincs bezárva.

Magánlaksértés miatt kell felelnie a hajdú-bihari férfinak

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Magánlaksértés: a teraszon lévő kanapéra lefeküdt és elaludt

A férfi a tulajdonos, a sértett tudta és beleegyezése nélkül a nyitott kiskapun át bement az udvarra, a teraszon lévő kanapéra lefeküdt és elaludt.

2025. július 4-én a hajnali órákban a sértett a házból kiment a teraszra, ahol észrevette az alvó vádlottat. Őt felkeltette és felszólította arra, hogy haladéktalanul távozzon az ingatlanból. A vádlott nem ellenkezett, rövid időn belül elhagyta a helyszínt.

Az ügyben a nyomozást a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság folytatta le.

A Hajdúszoboszlói Járási Ügyészség a tettét beismerő vádlott ellen magánlaksértés bűntette miatt emelt vádat a Hajdúszoboszlói Járásbíróságon. A büntetővégzés meghozatalát célzó vádiratban indítványozta, hogy a járásbíróság tárgyalás lefolytatása nélkül, az iratok tartalma alapján a vádlottat intézkedésként bocsássa próbára.

