Rajtakapták

29 perce

Már késő volt, mikor észbe kaptak, brutális büntetésbe szaladtak bele ezek a sofőrök Polgárnál

Két trélert is lekapcsoltak. Az M3-as autópálya polgári csomópontjánál tartott ellenőrzést a rendőrség.

Haon.hu

Hétvégi közúti ellenőrzés során két szabálytalanul közlekedő járműszerelvényt szűrtek ki a rendőrök Hajdú-Bihar vármegyében. Az M3-as autópálya polgári csomópontjánál tartott akcióban a Hajdúnánási Autópálya Alosztály munkatársai két moldáv honosságú teherautót állítottak meg, amelyek a megengedettnél jóval nagyobb terhet szállítottak – derült ki a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőrség Facebook-posztjából.

Forrás: Facebook / Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség

Több százezres bírságot szabtak ki az M3-as autópálya polgári csomópontjánál

Mint írják, az egyik szerelvény 1360 kilogrammal, míg a másik 860 kilogrammal volt túlterhelve. 

A román állampolgárságú sofőröknek emiatt 455 ezer, illetve 260 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki.

Forrás: Facebook / Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőrség

A rendőrség kiemelte: a túlsúlyos járművek nemcsak a közlekedés biztonságát veszélyeztetik, hanem az utak állapotát is jelentősen rongálják, ezért az ilyen ellenőrzések a jövőben is folytatódnak majd.

