szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

22°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lopás

3 órája

Nagyobb kárt okozott az ablakon bemászó tinédzser Debrecenben, mint amekkora a zsákmány volt

Címkék#lopás#debrecen#rongálás

A debreceni járőrök egy órán belül elfogták az elkövetőket. Lopás miatt 30 ezer forint rongálási kárt okoztak Debrecenben.

Haon.hu

Szeptember 7-én este egy férfi tett bejelentést a rendőrségre arról, hogy látta, amint betörtek egy vendéglátóhelyre Debrecenben – számolt be róla a police.hu. Mint írják, a szemtanú elmondta, hogy amikor észrevette őket, az egyik fiú éppen az ablakon mászott ki, míg a társa kint figyelt. 

Lopás miatt 30 ezer forint rongálási kárt okoztak Debrecenben
Lopás miatt 30 ezer forint rongálási kárt okoztak Debrecenben
Forrás: police.hu

A rendőrök a jelzést követően azonnal a helyszínre érkeztek, és keresni kezdték a két fiatalt, akiket egy közeli utcában fogtak el. Kiderült, hogy összesen 6000 forintot vittek el, azonban 30 ezer forint rongálási kárt okoztak.

A debreceni járőrök egy órán belül elfogták az elkövetőket
Forrás:  Police.hu

A nyomozók a két 14 éves fiúval szemben lopás vétsége miatt indítottak eljárást és gyanúsítottként hallgatták ki őket.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu