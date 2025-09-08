Nagyobb kárt okozott az ablakon bemászó tinédzser Debrecenben, mint amekkora a zsákmány volt

Szeptember 7-én este egy férfi tett bejelentést a rendőrségre arról, hogy látta, amint betörtek egy vendéglátóhelyre Debrecenben – számolt be róla a police.hu. Mint írják, a szemtanú elmondta, hogy amikor észrevette őket, az egyik fiú éppen az ablakon mászott ki, míg a társa kint figyelt.

Lopás miatt 30 ezer forint rongálási kárt okoztak Debrecenben

Forrás: police.hu

A rendőrök a jelzést követően azonnal a helyszínre érkeztek, és keresni kezdték a két fiatalt, akiket egy közeli utcában fogtak el. Kiderült, hogy összesen 6000 forintot vittek el, azonban 30 ezer forint rongálási kárt okoztak.

A debreceni járőrök egy órán belül elfogták az elkövetőket

Forrás: Police.hu

A nyomozók a két 14 éves fiúval szemben lopás vétsége miatt indítottak eljárást és gyanúsítottként hallgatták ki őket.

