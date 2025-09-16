szeptember 16., kedd

Edit névnap

24°
+23
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felhívás

2 órája

Lopás Polgáron: hiába ügyeskedett, mindent rögzítettek a kamerák!

Címkék#lopás#rendőrségi felhívás#körözés#szemtanú

Egy polgári bevásárlóközpontban történt az eset. A rendőrök a lakosság segítségét kérik.

Haon.hu

A rendőrség a lakosság segítségét kéri egy nő azonosításához, aki január végén egy polgári bevásárlóközpontban követett el lopást – olvasható a police.hu-n.

A rendőrség a lakosság segítségét kéri egy nő azonosításához, akit lopás miatt keresnek
A rendőrség a lakosság segítségét kéri egy nő azonosításához, akit lopás miatt keresnek
Forrás: police.hu

Lopás miatt folytatnak eljárást

Mint írják, a Hajdúnánási Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya lopás vétség gyanúja miatt folytat eljárást ismeretlen tettes ellen. A rendelkezésre álló adatok szerint a keresett nő 2025. január 26-án, 19 óra körül megrongálta az áruvédelmi eszközöket, majd három pólót tulajdonított el az üzletből.

A hatóság kéri, hogy aki a videón látható nő tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, tegyen bejelentést személyesen a Hajdúnánási Rendőrkapitányságon (Hajdúnánás, Dorogi út 78.), telefonon a 06-52/457-040-es számon, a 06-80/555-111-es Telefontanú zöld számán, illetve a 107-es vagy 112-es segélyhívón.

A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan kezeli.

Ajánljuk még: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu