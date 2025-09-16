2 órája
Lopás Polgáron: hiába ügyeskedett, mindent rögzítettek a kamerák!
Egy polgári bevásárlóközpontban történt az eset. A rendőrök a lakosság segítségét kérik.
A rendőrség a lakosság segítségét kéri egy nő azonosításához, aki január végén egy polgári bevásárlóközpontban követett el lopást – olvasható a police.hu-n.
Lopás miatt folytatnak eljárást
Mint írják, a Hajdúnánási Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya lopás vétség gyanúja miatt folytat eljárást ismeretlen tettes ellen. A rendelkezésre álló adatok szerint a keresett nő 2025. január 26-án, 19 óra körül megrongálta az áruvédelmi eszközöket, majd három pólót tulajdonított el az üzletből.
A hatóság kéri, hogy aki a videón látható nő tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, tegyen bejelentést személyesen a Hajdúnánási Rendőrkapitányságon (Hajdúnánás, Dorogi út 78.), telefonon a 06-52/457-040-es számon, a 06-80/555-111-es Telefontanú zöld számán, illetve a 107-es vagy 112-es segélyhívón.
A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan kezeli.
