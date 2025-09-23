Mocskos játékot űzött a hadházi férfi a szomszédjával, még egy gyereket is kihasznált

A Debreceni Járási Ügyészség lopás bűntette miatt emelt vádat az ellen az elkövető ellen, aki cselekményével közel 700.000 forint kárt okozott a sértettnek – számolt be róla Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség. Mint írják, a vádirat szerint a vádlott hajdúhadházi lakóházának kertje határos a sértett által működtetett fateleppel. 2025. január 19-én a kora délutáni órákban a vádlott elhatározta, hogy a sértettől fát fog lopni és megkérte a nála tartózkodó gyermekkorú rokonát, hogy a fát segítsen neki a lakóházhoz vinni.

Lopás miatt kell felelnie a hajdú-bihari férfinak

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Több százezer forintos kárt okozott a hajdúhadházi tolvaj

A férfi a szomszédos ingatlanokat elválasztó kerítésen átmászott, és nagyobb mennyiségű, különböző fajtájú deszkát és rönköt dobált át a saját udvarára, amelyeket a gyermekkorú személy a házba behordott.

A vádlott magatartásával 680.000 forint kárt okozott a sértettnek, amelyből lefoglalás és a sértettnek történt kiadás útján 180.000 forint megtérült.

Az ügyben a nyomozást a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság folytatta le.

A Debreceni Járási Ügyészség a különös visszaeső vádlott ellen nagyobb értékre elkövetett lopás bűntette miatt emelt vádat a Debreceni Járásbíróságon. A járási ügyészség a vádiratban mértékes indítványként azt rögzítette, hogy amennyiben a vádlott beismeri a bűncselekmény elkövetését és lemond a tárgyaláshoz fűződő jogáról, őt a járásbíróság 10 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélje és 1 évre tiltsa el őt a közügyek gyakorlásától.

