Szinte teljesen kiégett egy lakókocsi Hajdúszoboszlón, ezt üzente a tulajdonos – fotókkal, videóval
A tűzoltók még időben megfékezték a lángokat. A lakókocsi tulajdonosa is megszólalt az eset után.
Mint arról már korábban beszámoltunk, csütörtök este hatalmas lángokkal égett egy lakókocsi egy hajdúszoboszlói fogadó udvarán. A eset után megtudtuk, a szomszédok pukkadozó hangokra lettek figyelmesek, majd egy nagy hanghatás után nagy lángot láttak.
Papp-Kunkli Nórától, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vármegyei szóvivőjétől azt a tájékoztatást kaptuk, hogy robbanás nem történt a helyszínen, és a lángokat még azelőtt sikerült megfékezni, hogy az tovább terjedt volna. A tűzben senki sem sérült meg.
Pénteken a Szoboszlón Hallottam Facebook-csoportban a lakókocsi tulajdonosa mondott köszönetet a tűzoltóknak a gyors és szakszerű beavatkozás miatt. Hozzátette, ezáltal a Laci betyár csárda megmenekült.
A helyszínen készült fotókat az alábbi galériában lehet megtekinteni:
Hatalmas lángokkal égett egy lakókocsi HajdúszoboszlónFotók: Tóth Imre
Az oltásról videó is készült:
