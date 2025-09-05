szeptember 5., péntek

Tűz

38 perce

Szinte teljesen kiégett egy lakókocsi Hajdúszoboszlón, ezt üzente a tulajdonos – fotókkal, videóval

Címkék#lakókocsi#tűz#Hajdúszoboszló

A tűzoltók még időben megfékezték a lángokat. A lakókocsi tulajdonosa is megszólalt az eset után.

Haon.hu

Mint arról már korábban beszámoltunk, csütörtök este hatalmas lángokkal égett egy lakókocsi egy hajdúszoboszlói fogadó udvarán. A eset után megtudtuk, a szomszédok pukkadozó hangokra lettek figyelmesek, majd egy nagy hanghatás után nagy lángot láttak.

A lakókocsi motortere és egy része kiégett
A lakókocsi motortere és egy része kiégett
Forrás: Napló-archív

Papp-Kunkli Nórától, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vármegyei szóvivőjétől azt a tájékoztatást kaptuk, hogy robbanás nem történt a helyszínen, és a lángokat még azelőtt sikerült megfékezni, hogy az tovább terjedt volna. A tűzben senki sem sérült meg.

Pénteken a Szoboszlón Hallottam Facebook-csoportban a lakókocsi tulajdonosa mondott köszönetet a tűzoltóknak a gyors és szakszerű beavatkozás miatt. Hozzátette, ezáltal a Laci betyár csárda megmenekült. 

A lakókocsi egy része a tűz martalékává vált
Forrás: Facebook / Szoboszlón Hallottam

A helyszínen készült fotókat az alábbi galériában lehet megtekinteni:

Hatalmas lángokkal égett egy lakókocsi Hajdúszoboszlón

Fotók: Tóth Imre

Az oltásról videó is készült:

Ajánljuk még:

 

