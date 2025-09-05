Durva fotók: óriási lángokkal égett egy lakókocsi Hajdúszoboszlón – videóval

Amint arról korábban már beszámoltunk, kigyulladt egy lakókocsi Hajdúszoboszlón, a József Attila utcában csütörtök késő este. Információink szerint az eset egy fogadó udvarán történt. A helyszínen megtudtuk, a szomszédok arra lettek figyelmesek hogy valami pukkadozik, majd egy nagy hanghatás után nagy lángot láttak.

Nagy lángokkal égett egy lakókocsi Hajdúszoboszlón

Forrás: Tóth Imre

Papp-Kunkli Nóra tű. főhadnagy a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vármegyei szóvivője kérdésünkre válaszolva közölte, robbanás nem történt, a helyszínen gázpalackot sem találtak, a környékbeliek valószínűleg a kerekek kidurranását hallották.