Durva fotók: óriási lángokkal égett egy lakókocsi Hajdúszoboszlón – videóval

A szomszédok több nagyobb durranást is hallottak. A lángok szinte teljesen felemésztették a lakókocsit.

Haon.hu

Amint arról korábban már beszámoltunk, kigyulladt egy lakókocsi Hajdúszoboszlón, a József Attila utcában csütörtök késő este. Információink szerint az eset egy fogadó udvarán történt. A helyszínen megtudtuk, a szomszédok arra lettek figyelmesek hogy valami pukkadozik, majd egy nagy hanghatás után nagy lángot láttak.

Forrás: Tóth Imre

Papp-Kunkli Nóra tű. főhadnagy a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vármegyei szóvivője kérdésünkre válaszolva közölte, robbanás nem történt, a helyszínen gázpalackot sem találtak, a környékbeliek valószínűleg a kerekek kidurranását hallották. 

Hatalmas lángokkal égett egy lakókocsi Hajdúszoboszlón

Fotók: Tóth Imre

Kiderült, a jármű motortere és a lakókocsi egy része égett. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók három vízsugárral határolták körbe az autót és fékezték meg a lángokat. A lakókocsi mellett nádfedeles épület is volt, de a lángok nem terjedtek tovább. A tűzben senki sem sérült meg.

A helyszínre a mentőket, a rendőrséget és a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálatot is riasztották. 

