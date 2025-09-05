43 perce
Durva fotók: óriási lángokkal égett egy lakókocsi Hajdúszoboszlón – videóval
A szomszédok több nagyobb durranást is hallottak. A lángok szinte teljesen felemésztették a lakókocsit.
Amint arról korábban már beszámoltunk, kigyulladt egy lakókocsi Hajdúszoboszlón, a József Attila utcában csütörtök késő este. Információink szerint az eset egy fogadó udvarán történt. A helyszínen megtudtuk, a szomszédok arra lettek figyelmesek hogy valami pukkadozik, majd egy nagy hanghatás után nagy lángot láttak.
Papp-Kunkli Nóra tű. főhadnagy a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vármegyei szóvivője kérdésünkre válaszolva közölte, robbanás nem történt, a helyszínen gázpalackot sem találtak, a környékbeliek valószínűleg a kerekek kidurranását hallották.
Hatalmas lángokkal égett egy lakókocsi HajdúszoboszlónFotók: Tóth Imre
Kiderült, a jármű motortere és a lakókocsi egy része égett. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók három vízsugárral határolták körbe az autót és fékezték meg a lángokat. A lakókocsi mellett nádfedeles épület is volt, de a lángok nem terjedtek tovább. A tűzben senki sem sérült meg.
A helyszínre a mentőket, a rendőrséget és a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálatot is riasztották.
