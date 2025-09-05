Hatalmas tűz volt a hajdú-bihari városban, lángra kapott egy lakókocsi

Kigyulladt egy lakókocsi Hajdúszoboszlón, a József Attila utcában – számolt be róla csütörtökön késő este a katasztrófavédelem.

Teljes terjedelmében égett a lakókocsi

Forrás: MW-archív

Mint írták, a lakóautó teljes terjedelmében égett. A város hivatásos tűzoltói két vízsugárral elfojtották a lángokat.

Úgy tudjuk, a lakókocsiban nem tartózkodott senki, mikor a lángok felcsaptak.

Ajánljuk még: