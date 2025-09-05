szeptember 5., péntek

Sziréna

1 órája

Hatalmas tűz volt a hajdú-bihari városban, lángra kapott egy lakókocsi

A város tűzoltóit a késő esti órákban riasztották. A lakókocsi teljes terjedelmében égett.

Haon.hu

Kigyulladt egy lakókocsi Hajdúszoboszlón, a József Attila utcában – számolt be róla csütörtökön késő este a katasztrófavédelem

Teljes terjedelmében égett a lakókocsi
Forrás: MW-archív
Forrás: MW-archív

Mint írták, a lakóautó teljes terjedelmében égett. A város hivatásos tűzoltói két vízsugárral elfojtották a lángokat.

Úgy tudjuk, a lakókocsiban nem tartózkodott senki, mikor a lángok felcsaptak. 

