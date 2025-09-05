Sziréna
1 órája
Hatalmas tűz volt a hajdú-bihari városban, lángra kapott egy lakókocsi
A város tűzoltóit a késő esti órákban riasztották. A lakókocsi teljes terjedelmében égett.
Kigyulladt egy lakókocsi Hajdúszoboszlón, a József Attila utcában – számolt be róla csütörtökön késő este a katasztrófavédelem.
Mint írták, a lakóautó teljes terjedelmében égett. A város hivatásos tűzoltói két vízsugárral elfojtották a lángokat.
Úgy tudjuk, a lakókocsiban nem tartózkodott senki, mikor a lángok felcsaptak.
