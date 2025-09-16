szeptember 16., kedd

Bűnügy

26 perce

Talán a szomszédok sem tudták, mi folyik a balmazújvárosi lakatlan házban

Címkék#lopás#lakatlan épület#kerékpár#vádirat#ügyészség

A vádlott visszajárt az ingatlanba. A lakatlan ház könnyű prédának bizonyult.

Haon.hu

Egy lakatlan házból többször is lopott a vádlott – állítja a Debreceni Járási Ügyészség a szeptember 16-án küldött közleménye szerint. Az ügyészség minősített lopás bűntette miatt nyújtott be vádiratot az elkövető ellen, aki a vád szerint több értékes berendezési tárgyat lopott a sértettől.

lakatlan ház
Balmazújvárosban állt a lakatlan ház, melyet a vád szerint januárban fosztogatott a férfi  
Fotó: Illusztráció: Napló-archív

A vádirat szerint a vádlottnak tudomása volt arról, hogy a sértett balmazújvárosi ingatlana hosszabb ideje lakatlan, ezért a munkahellyel, jövedelemmel nem rendelkező férfi 2025. január 25. napján bement a ház udvarára, a lakóház hátsó ablakának üvegeit betörte és a házban leszerelte a csaptelepeket és szerelvényeiket. Ezeket és több kézi szerszámot is ellopott, ez utóbbiakat egy fémfelvásárló telephelyre vitte, ahol színesfémként értékesítette.

A vádlott még ugyanazon a napon újra visszament a házhoz, ahonnan elvitt egy kerékpárt és egy centrifugát, melyeket később ismeretlen személynek adott el 8 ezer forintért. Két nap múlva újra megjelent a sértett ingatlanában, amikoris még egy kerékpárt és néhány használati tárgyat lopott el. 

Jelentős értékeket vitt el a lakatlan házból

A vádlott által a sértettnek okozott kár közel 140 ezer forint, míg a rongálással 33 ezer forint kár keletkezett. Az ellopott tárgyak túlnyomó többsége nem került elő – tartalmazza a vádirat.

Az ügyben a nyomozást a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság folytatta le.

A Debreceni Járási Ügyészség a büntetett előéletű vádlott ellen folytatólagosan, kisebb értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette miatt emelt vádat a Debreceni Járásbíróságon. A büntetővégzés meghozatalát célzó vádiratban indítványozta, hogy a járásbíróság tárgyalás lefolytatása nélkül, az iratok tartalma alapján a vádlottal szemben felfüggesztett börtönbüntetést szabjon ki, továbbá az okozott kár erejéig rendeljen el vele szemben vagyonelkobzást.

