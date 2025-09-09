Majdnem halálra marcangolták a harci kutyák, egy életre megnyomorították a sétáló férfit

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség az ítélet súlyosítását indítványozta azokkal a vádlottakkal szemben, akik felelőtlen állattartásukkal hozzájárultak egy férfi életveszélyes sérüléseihez, amikor három kutya szétmarcangolta őt – írja a főügyészség a portálunknak szeptember 9-én küldött közleményében. A kutyatámadás ügyében a Debreceni Ítélőtábla dönt majd.

A kutyatámadás áldozata egy férfi, Debrecenben ítélhetik el a felelőtlen gazdákat

Forrás: Illusztráció/MW-archív

Az elsőfokon eljárt Miskolci Törvényszék ítélete szerint a vádlottak a támadás idején öt harci kutyát tartottak közös ingatlanukban, azonban biztonságos őrzésükről hónapok óta nem gondoskodtak, a kerítés alatt tátongó lyukat nem javították ki. A pár felelőtlen mulasztása miatt 2022 áprilisában három kutya a kerítés alatti lyukon keresztül kiszökött és egy arra járó férfira támadt. A kutyák az áldozatot testszerte marcangolták, aki így életveszélyes állapotba került, életét csak az időben megkezdett szakszerű orvosi beavatkozás mentette meg. A csonkolással járó sérülések három-négy hónap alatt gyógyultak, a sértett maradandó fogyatékosságot és súlyos egészségromlást is szenvedett.

A vádlottakat a Miskolci Törvényszék életveszélyt okozó gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétsége miatt 2-2 év szabadságvesztés büntetésre ítélte, melynek végrehajtását mindkettőjük esetében 4 év próbaidőre felfüggesztette.

Az ítélet ellen az ügyészség a büntetés súlyosítása, a vádlottak és védőik felmentés érdekében fellebbeztek.

Debrecenben tárgyalják újra a kutyatámadás ügyét

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség a büntetés súlyosítására irányuló fellebbezést fenntartotta; szerinte a vádlottakat a közvetlen életveszélyes sérülés bekövetkezéséért a gondatlanság súlyosabb formája terheli. Hanyagságuk miatt a sértett maradandó fogyatékosságot és súlyos egészségromlást szenvedett, melynek következményeit egész életen át viselnie kell. Erre tekintettel a fellebbviteli főügyészség indítványozta, hogy az ítélőtábla a vádlottakkal szemben súlyosabb büntetést szabjon ki.

Másodfokon az ügyben a Debreceni Ítélőtábla dönt.

