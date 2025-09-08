szeptember 8., hétfő

Még a mobil állomást is bevetették! Ezen buktak el többen a hajdú-bihari razzián

Egy összehangolt közúti ellenőrzés során nyolc sofőrt ért tetten a rendőrség szabálysértések miatt, két járművet pedig azonnali műszaki vizsgára köteleztek.

Haon.hu

A rendőrség és a kormányhivatal szakemberei augusztus 29-én összehangolt közúti ellenőrzést végeztek Hajdúböszörményben, amely során nyolc sofőrrel szemben intézkedtek szabálysértések miatt, két járművet pedig azonnali műszaki vizsgára köteleztek, mert alkalmatlanok voltak a közlekedésre – derült ki a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőrség szeptember 8-ai Facebook-posztjából.

Összehangolt közúti ellenőrzést végeztek Hajdúböszörményben
Forrás: Facebook / Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség

Ezért lehetett hatékony a közúti ellenőrzés

A Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Alosztályának munkatársai a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal közlekedési szakembereivel együttműködve tartották a fokozott ellenőrzést. A kormányhivatal mobil állomása is a helyszínen dolgozott, így a hatóságok hatékonyan tudták kiszűrni a veszélyes vezetőket és az engedély nélkül átalakított, szabálytalan gépjárműveket.

A rendőrség és a kormányhivatal hangsúlyozta: a közlekedési jogsértések visszaszorítása érdekében a jövőben is számíthatnak hasonló akciókra az autósok – mindez azért, hogy mindenki biztonságban hazaérjen.

