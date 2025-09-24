Ezt még a gazemberek sem tudják! Ebben a hajdú-bihari városban lövészbajnok parancsnok vadássza a bűnt

Debrecenben született, középiskolásként kézilabdázott, átlövő volt, a lövés aztán végigkísérte az életét. 18 éves korában vadász lett, később határőr, a határőrizeti munkát követően a rendőrséghez igazolt. Bakonszegi Imre törzszászlós ma a Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály szolgálatirányító parancsnoka. Nem mellesleg: lövészbajnok – számolt be róla a police.hu. Mint írták, ezúttal nem rendőri munkájáról beszélgettek vele, hanem sportszenvedélyéről, a koronglövészetről. A koronglövészethez a vadászaton keresztül vezetett az útja. 18 éves korában lett vadász, és mint valamennyi vadásszal mindenekelőtt vele is igyekszünk tisztázni, tulajdonképpen miféle tevékenység ez. Megosztó, annyi biztos.

A koronglövészethez a vadászaton keresztül vezetett Bakonszegi Imre útja

Forrás: Police.hu

Sokan azt hiszik, hogy a vadász nem csinál mást, csak kimegy az erdőbe, lövöldözik, majd összeszedi a lelőtt vadat, aztán hazamegy. Csakhogy ez nem így van. Aki életformának választja a vadászatot, és nem csupán divatvadász, az még a térdig érő hóban is kiviszi a szénát, a sót, a takarmányt a jószágoknak, ha kánikula van, akkor megy és tölti az itatót, ha a fácánnak kiscsibéi vannak, akkor róluk is gondoskodik, együtt él a természettel, szóval ez összetett dolog. Tudom, a legtöbben azt nem értik, hogyan képes valaki elejteni egy állatot. Én vidéken abban nőttem fel, hogy a nyúl vagy a csirke azért van, hogy táplálék legyen belőle, a vaddisznó meg azért, hogy őt is felhasználjuk. Aki vadásznak születik, így gondolkodik, miközben az sem mellékes, hogy a természetnek – ahogy az a fentiekből is kiderül – többet adok, mint amennyit elveszek tőle.

– árulta el a szolgálatirányító parancsnok.

Kiemelkedően teljesít koronglövészetben

Az idősebb vadászok figyeltek fel arra, hogy Bakonszegi Imre milyen jól lő, és azt javasolták, vegyen részt a hortobágyi korongvadász-bajnokságon. Ami nem más, mint az olimpiai skeet lövészet gyengébb változata: a korongok nem olyan gyorsak, és nem olyan kötöttek a szabályok. Ezt követően hat-hét évig rendszeresen elindult kisebb-nagyobb versenyeken. Már akkor is voltak sikerei a sportban, ennek ellenére 27 éves korában abbahagyta. Néhány éve csábították el ismét egy versenyre, és húsz év kihagyás után hatalmas meglepetésre megnyert egy baráti, házi koronglövőversenyt, ami ismét elindította a sportlövészet irányába. Azóta ismét versenyez, két éve ő a címvédője az Országos Közszolgálati Koronglövő Kupának. Indul civil versenyeken több szakágban is, és FITASC-korongvadászversenyeken, amely a lövősport egy válfaja, nemzetközi szervezete a Nemzetközi Vadászlövő Szövetség (FITASC). A „korongvadászat” vagy koronglövészet kifejezés a sportág magyar elnevezése, ami a repülő, illetve guruló korongokra lövést jelenti.