Hoppá! Katonai helikopter érkezett a hajdú-bihari településre! - videóval

Szerdán több olvasónk is jelezte, hogy katonai helikoptert látott Hajdú-Biharban, egészen pontosan Hajdúhadházon. Ahogy arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, szeptember 8. és 15. között tartja a Magyar Honvédség az Adaptive Hussars 2025 elnevezésű gyakorlatot. Szerdán Csáfordi Dénes osztotta meg a hírt, hogy a településen bemutatót tartanak, és az érdeklődők megtekinthetik a H145M típusú könnyű helikoptert is. A város Facebook-oldalán csütörtök délután egy látványos videót tettek közzé, ahogy éppen leszáll a helikopter.

Katonai helikopter szállt le Hajdúhadházon

Forrás: Facebook/Hajdúhadház

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Nézd meg te is a videót itt:

Katonai helikopter érkezett Hajdúhadházra

Ahogy az MH Kiss József 86. Helikopterdandár Facebook-oldalán írja, megnövekedett légi forgalomra és intenzívebb zajhatásokra kell számítani helikopterekkel végrehajtott tűztámogatási feladatok miatt Hajdúhadház, Kalocsa, Hajmáskér, Rátóti nagymező, Kőrös-hegy, Várpalota térségekben.

Kiemelik, a Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát.

Mit takar az Adaptive Hussars 2025?

Az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat részeként magyar és amerikai különleges műveleti katonák tartanak közös hajós kiképzést a Dunán – számolt be róla közösségi oldalán a Magyar Honvédség. Mint írják, a résztvevők a nemrég hadrendbe állított SOC-R járőrhajókkal manővereznek, gyakorolják a hajóvezetési és műveleti képességeiket, miközben fejlesztik a nemzetek közötti együttműködést.

Ez is érdekelhet: