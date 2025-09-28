szeptember 28., vasárnap

Gyász

1 órája

Tragikus hír: megtalálták az eltűnt Kaszás Nikolett holttestét

A fiatal lány szeptember 7-én tűnt el. Kaszás Nikolettet több százan keresték a Pilisben.

Haon.hu

„A Pilisben tartott mai kutatás sajnálatos eredményt hozott. A délelőtti órákban megtaláltuk a keresett lányt, aki ekkorra sajnos már nem élt. A szemle folyamatban van, azonban bővebb információt adnak jelenleg az ügy körülményeiről” – írja a Pest vármegyei rendőrség vasárnap a közösségi oldalán. Kaszás Nikolett szeptember 7-én tűnt el a hegységben, több százan keresték a fiatal lányt. 

Megtalálták Kaszás Nikolett holttestét a Pilisben
Megtalálták Kaszás Nikolett holttestét a Pilisben
Forrás: Facebook/Pest Vármegyei Rendőrség

A család gyászában és fájdalmában osztozunk!

– tette hozzá a rendőrség.

Rengetegen keresték Kaszás Nikolettet
Forrás: Facebook/Pest Vármegyei Rendőrség

Így találták meg Kaszás Nikolett holttestét

A BorsOnline-nak nyilatkozott az egyik eltűntkereső, Nagy László is, aki azt mondta, 

a lányra egy dombos, bokros területen, a túraútvonaltól nem messze kutyás kutatómentők találtak rá.

Hogy mi segítette a keresőket Kaszás Nikolett azonosításában, megtudhatjátok a Bors cikkéből.

