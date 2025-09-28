1 órája
Tragikus hír: megtalálták az eltűnt Kaszás Nikolett holttestét
A fiatal lány szeptember 7-én tűnt el. Kaszás Nikolettet több százan keresték a Pilisben.
„A Pilisben tartott mai kutatás sajnálatos eredményt hozott. A délelőtti órákban megtaláltuk a keresett lányt, aki ekkorra sajnos már nem élt. A szemle folyamatban van, azonban bővebb információt adnak jelenleg az ügy körülményeiről” – írja a Pest vármegyei rendőrség vasárnap a közösségi oldalán. Kaszás Nikolett szeptember 7-én tűnt el a hegységben, több százan keresték a fiatal lányt.
A család gyászában és fájdalmában osztozunk!
– tette hozzá a rendőrség.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Így találták meg Kaszás Nikolett holttestét
A BorsOnline-nak nyilatkozott az egyik eltűntkereső, Nagy László is, aki azt mondta,
a lányra egy dombos, bokros területen, a túraútvonaltól nem messze kutyás kutatómentők találtak rá.
Hogy mi segítette a keresőket Kaszás Nikolett azonosításában, megtudhatjátok a Bors cikkéből.
Ez is érdekelhet:
Jobb előre felkészülni: ezekben az esetekben nem viszik el a kukát októbertől, új szabályok jönnek!
Balhé a megyei meccsen: „Nem a pályára való, amit a hazaiak vezetői tanúsítottak a győztes gólunk után”