Sziréna

2 órája

A szerencsének köszönhető, hogy nem okozott balesetet a férfi Debrecenben

A rendőröknek rögtön szemet szúrt a helyzet. Kábítószert fogyasztott vezetős előtt a fiatal férfi Debrecenben.

Haon.hu

A járőrök Debrecen belvárosában állítottak meg egy autót péntek hajnalban. A sofőr szemmel láthatóan zavartan viselkedett, és a jellegzetes marihuánaszag is hamar lebuktatta. A járőröknek rögtön egyértelművé vált, hogy a 19 éves férfi tiltott szert fogyaszthatott, mielőtt volán mögé ült, ezért előállították – számolt be róla a police.hu. Mint írják, a droggyorsteszt TCH-re pozitív értéket jelzett, kábítószer birtoklása és járművezetés bódult állapotban bűncselekmény miatt kell felelnie.

Forrás:  Police.hu

Veszélyes a kábítószer használata

Kábítószer fogyasztása esetén szédülés, megnövekedett pulzusszám, légszomj, hangulatingadozás, szorongás, pánikroham, zavartság, illetve remegés is jelentkezhet! Az arra hajlamosaknál a pszichés függőség erőssé, szinte már elviselhetetlenné válhat! A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet!

Amennyiben kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt észlel, vagy arról tudomást szerez, bejelentést tehet a Telefontanú 24 órában elérhető, 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.

