Sziréna

51 perce

Szántóföldön menekült a suzukis ámokfutó Hajdúszoboszlónál, a TEK-et is riasztani kellett! – videóval

Címkék#menekülés#kábítószer#Hajdúszoboszló

Nem állt meg a hajdú-bihari rendőröknek. Hosszú bűnlajstromot gyűjtött össze a kisújszállási lakos, többek között kábítószer-birtoklás miatt.

Haon.hu

A hajdúszoboszlói rendőrök ROADPOL ellenőrzést tartottak szeptember 18-án este a 4-es főúton – számolt be róla a police.hu. Mint írják, egy zöld autót akartak megállítani, azonban a sofőr gázt adott, és nagy sebességgel továbbhajtott. A járőrök azonnal utána eredtek, közben értesítették a Tevékenység-irányítási Központot, ami további egységet is a menekülő irányába küldött.

Kábítószert is birtokolt a rendőrök elől menekülő férfi Hajdú-Biharban
Forrás: Youtube / police.hu

Kábítószer befolyása alatt is állt a menekülő sofőr

Kilométereken keresztül követték, amikor egy földútra lekanyarodott, onnan pedig egy szántáson keresztül próbált meg egérutat nyerni. Nem sokkal később megállt, kiugrott az autóból és beszaladt egy nádasba, amit azonnal körbevettek az egyenruhások. Sokadik felszólításukra jött elő a 46 éves férfi, akit azonnal letepertek és megbilincseltek. A ruházatából több, fóliába csomagolt kábítószergyanús anyag, egy crackpipa került elő, és a droggyorsteszt is pozitív értéket jelzett nála.

Bűnlajstroma azonban itt nem ért véget, a kisújszállási lakos eltiltás hatálya alatt döntött úgy, hogy volán mögé ül, ráadásul a kocsiján nem volt kötelező biztosítás, a műszaki érvényessége lejárt és a forgalomból is ki volt vonva.

Az egyenruhások előállították a rendőrkapitányságra, ahol kábítószer-birtoklás és járművezetés bódult állapotban bűncselekmények miatt eljárást indítottak ellene, továbbá négy feljelentést tettek a további szabályszegései miatt.

