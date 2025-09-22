szeptember 22., hétfő

Összefoglaló

1 órája

Nem is gondolnád, mennyi kábítószert foglaltak le a rendőrök Hajdú-Biharban

Rengeteg akciót tartottak a hatóságok. 2025-ben a kormány hadat üzent a kábítószer-kereskedelem ellen.

Haon.hu

Habár a nyomozók folyamatosan derítik fel a drogokkal kapcsolatos ügyeket, a kormány 2025 márciusában hadat üzen a kábítószer-kereskedelem ellen, és a rendőrség ezzel elindította a Delta programot, melynek során razziák tömkelegével derítette fel Magyarországon a drogkereskedőket. Az eddigi eredményekről a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányságot kérdeztük.

Megtudtuk, mennyi kábítószert foglaltak le a rendőrök Hajdú-Biharban
Megtudtuk, mennyi kábítószert foglaltak le a rendőrök Hajdú-Biharban
Forrás: illusztráció/MW-archív

Hogy pontosan mennyi kábítószert foglaltak le a hajdú-bihari rendőrök, elolvashatod ebben a cikkben:

Eltűnt egy püspökladányi fiú!

Eltűnt Tomka Ruben püspökladányi lakos. A rendőrség információi szerint a 18 éves fiú szeptember 17-én tűnt el. A körözést a Püspökladányi Rendőrkapitányság rendelte el. 

Itt ellenőriznek a NAV emberei Hajdú-Biharban

A NAV Hajdú-Bihar Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2025. szeptember 22. és 26. között a vendéglátókat ellenőrzik. Ezen felül a vármegye építkezésein továbbra is ellenőrzik a szabályos foglalkoztatást.

Ennyit hozott idén Debrecennek a parkolás

A közösségi közlekedés és a parkolás is több bevételt hozott a tervezettekhez képest. Többek között ez kiderül a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 2025. első félévét összefoglaló előterjesztésből. A debreceni önkormányzat képviselő-testülete szeptember 25-én tárgyalja a társaság és annak leányvállalatainak idei teljesítményét.

Felejthetetlen Dánielfy-koncert Hajdúszoboszlón

Pénteken startolt el a III. Bor-és Gasztrofesztivál Hajdúszoboszlón. A szombati nap legnagyobb fellépője Dánielfy volt. A debreceni születésű Fonogram-díjas énekes érzelemdús koncertet adott szombat este a több száz rajongó előtt. A koncertről videó is készült, amit itt tudtok megnézni:

Ámulatba ejtette a zsűrit a debreceni diák

Szeptember 6-án elindult az ország egyik legnépszerűbb tehetségkutató show-ja, a Megasztár. A műsor most egy újdonsült zsűrivel, Marics Petivel, Tóth Gabival, Curtis-szel és Herceg Erikával indult el a TV2 műsorán. A harmadik adásban, szombaton egy debreceni diák, Szoboszlai Balázs is megmutatta tehetségét.

Bárány fejese döntött

A DVSC ezúttal Kisvárdán vendégeskedett a Fizz Ligában. Egyik csapat játéka sem volt szemkápráztató, de Bárány Donát gyönyörű fejesével megszerezte a vezetést a Debreceni VSC, amely, mint kiderült a győzelmet is jelentette.

