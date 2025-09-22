Nem is gondolnád, mennyi kábítószert foglaltak le a rendőrök Hajdú-Biharban

Habár a nyomozók folyamatosan derítik fel a drogokkal kapcsolatos ügyeket, a kormány 2025 márciusában hadat üzen a kábítószer-kereskedelem ellen, és a rendőrség ezzel elindította a Delta programot, melynek során razziák tömkelegével derítette fel Magyarországon a drogkereskedőket. Az eddigi eredményekről a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányságot kérdeztük.

Megtudtuk, mennyi kábítószert foglaltak le a rendőrök Hajdú-Biharban

Forrás: illusztráció/MW-archív

Hogy pontosan mennyi kábítószert foglaltak le a hajdú-bihari rendőrök, elolvashatod ebben a cikkben: