Döbbenetes mennyiségű kábítószert találtak Hajdú-Biharban a rendőrök

Habár a nyomozók folyamatosan derítik fel a drogokkal kapcsolatos ügyeket, a kormány 2025 márciusában hadat üzen a kábítószer-kereskedelem ellen, és a rendőrség ezzel elindította a Delta programot, melynek során razziák tömkelegével derítette fel Magyarországon a drogkereskedőket.

Hajdúhadházon végeztek összehangolt akciót a kábítószer-kereskedők ellen a vármegyei rendőrök

Forrás: Police.hu

Az eddigi eredményekről a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányságot kérdeztük. A rendőrség Sajtóosztályának válaszból kiderül, a vármegyében összességében több kilogramm kábítószert foglaltak le a nyomozók, azonban külön-külön nem volt nagyobb mennyiség. Mint írják, ez részben azzal indokolható, hogy a terjesztői szokások megváltoztak, minimális, éppen az eladásra szánt mennyiséget tartják maguknál a kereskedők.

Arról is kérdeztük a rendőrséget, melyek a leggyakoribb drogok a tapasztalatok alapján. Érdeklődésünkre elmondták, a lefoglalások, kábítószerrel kapcsolatos ügyek és a társszervek (például egészségügyi intézmények) adatai alapján az új pszichoaktív anyagokat, valamint a marihuánát lehet a legjellemzőbb kábítószerként említeni.

Arról is tájékoztattak, hogy az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika alapján (amely a lezárt eljárásokat rögzíti) 2025. március 1. és augusztus 27. közötti időszakban összesen 195 kábítószerrel kapcsolatos büntetőeljárás indult Hajdú-Bihar vármegyében. Ebből kábítószer fogyasztás miatt 162, míg kereskedelem miatt 20 esetben.

Igazoltatások és összehangolt akciók során is megbuknak a dílerek

Legutóbb szeptember 18-án adtak arról hírt, hogy a hajdú-bihari rendőrök kilenc férfival szemben fejezték be a nyomozást, akik bűnszövetségben kereskedtek kábítószerrel. Egy korábban elfogott dílerrel kapcsolatban kiderült ugyanis, hogy további hét társával és egy kiskorúval dolgozott együtt.

Augusztus végén egy nagyszabású akció keretében razziázott a hatóság Hajdúhadházon. Összesen 150 egyenruhás vonult ki a településre, amit rendőrségi helikpoter is biztosított. Az összehangolt akció során 25 személyt állítottak elő.

Néhány héttel korábban Polgáron vettek őrizetbe két férfit, akikről a rendőrök megtudták, hogy Hajdúnánáson árulják a szereket. Júliusban pedig Biharnagybajomban akciózott a hatóság, ahol egy 55 éves kábítószer-kereskedőn ütöttek rajta .