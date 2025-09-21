szeptember 21., vasárnap

Razzia

1 órája

Döbbenetes mennyiségű kábítószert találtak Hajdú-Biharban a rendőrök

Címkék#drog#debrecen#kábítószer

A rendőrség elárulta, melyek a leggyakoribb drogok a vármegyében. Azt is megtudtuk, miért nem tartanak egyszerre nagyobb mennyiségű kábítószert a kereskedők.

Haon.hu

Habár a nyomozók folyamatosan derítik fel a drogokkal kapcsolatos ügyeket, a kormány 2025 márciusában hadat üzen a kábítószer-kereskedelem ellen, és a rendőrség ezzel elindította a Delta programot, melynek során razziák tömkelegével derítette fel Magyarországon a drogkereskedőket.

kábítószer, delta
Hajdúhadházon végeztek összehangolt akciót a kábítószer-kereskedők ellen a vármegyei rendőrök
Forrás:  Police.hu

Az eddigi eredményekről a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányságot kérdeztük. A rendőrség Sajtóosztályának válaszból kiderül, a vármegyében összességében több kilogramm kábítószert foglaltak le a nyomozók, azonban külön-külön nem volt nagyobb mennyiség. Mint írják, ez részben azzal indokolható, hogy a terjesztői szokások megváltoztak, minimális, éppen az eladásra szánt mennyiséget tartják maguknál a kereskedők.

Arról is kérdeztük a rendőrséget, melyek a leggyakoribb drogok a tapasztalatok alapján. Érdeklődésünkre elmondták, a lefoglalások, kábítószerrel kapcsolatos ügyek és a társszervek (például egészségügyi intézmények) adatai alapján az új pszichoaktív anyagokat, valamint a marihuánát lehet a legjellemzőbb kábítószerként említeni.

Arról is tájékoztattak, hogy az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika alapján (amely a lezárt eljárásokat rögzíti) 2025. március 1. és augusztus 27. közötti időszakban összesen 195 kábítószerrel kapcsolatos büntetőeljárás indult Hajdú-Bihar vármegyében. Ebből kábítószer fogyasztás miatt 162, míg kereskedelem miatt 20 esetben.

Igazoltatások és összehangolt akciók során is megbuknak a dílerek

Legutóbb szeptember 18-án adtak arról hírt, hogy a hajdú-bihari rendőrök kilenc férfival szemben fejezték be a nyomozást, akik bűnszövetségben kereskedtek kábítószerrel. Egy korábban elfogott dílerrel kapcsolatban kiderült ugyanis, hogy további hét társával és egy kiskorúval dolgozott együtt.

Augusztus végén egy nagyszabású akció keretében razziázott a hatóság Hajdúhadházon. Összesen 150 egyenruhás vonult ki a településre, amit rendőrségi helikpoter is biztosított. Az összehangolt akció során 25 személyt állítottak elő.

Néhány héttel korábban Polgáron vettek őrizetbe két férfit, akikről a rendőrök megtudták, hogy Hajdúnánáson árulják a szereket. Júliusban pedig Biharnagybajomban akciózott a hatóság, ahol egy 55 éves kábítószer-kereskedőn ütöttek rajta .

Másokat is veszélyeztettek a bekábítószerezett sofőrök

Csak a szerencsének köszönhető, hogy nem okozott komoly balesetet az a sofőr, akinek autóját szeptember 20-án, pénteken hajnalban állítottak meg Debrecenben. A 19 éves fiatalember zavartan viselkedett, és kocsijából jellegzetes marihuána szag áradt. Mint kiderült, a férfi valóban bódult állapotban vezette a járművet. Szeptember elején is a rendőröknek köszönhetően bukott le egy négyfős társaság a Böszörményi úton Debrecenben, az ő járművüket szintén igazoltatás során ellenőrizték.

Hasonló eset történt 2024 augusztusában is a vármegyeszékhelyen, egy 28 éves mezősasi lakost igazoltattak a rendőrök, aki nemcsak kábítószert fogyasztott, hanem eltiltás hatálya alatt vezetett. Ugyanebben a hónapban a 4808-as úton is lebukott egy sofőr, aki autójának kesztyűtartójában 60 gramm növényi származékot rejtegetett.

Sajnálatosan nem minden esetre derül idejében fény. Szeptember  17-én, szerda hajnalban egy bedrogozott mikepércsi férfi okozott súlyos balesetet a 35-ös főút Debrecen és Józsa közötti szakaszán, miután autójával áttért a szemközti sávba, majd frontálisan ütközött egy gépkocsival. A szabályosan haladó járműben egy négyfős család tartózkodott, akik súlyos sérülést szereztek, ketten életveszélyeset.

 Legutóbbi információink szerint a baleset okozójának elrendelték a letartóztatását. Erről bővebben ebben a cikkben írtunk:

A Delta program részekén több hétvégén is ellenőriztek debreceni szórakozóhelyeket, így

A rendőrség a DELTA Program keretében harcol a kábítószer-kereskedelem ellen. Aki ilyen bűncselekményekről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán vagy a 112-es, ingyenes segélyhívón!

 

 

