1 órája
Döbbenetes mennyiségű kábítószert találtak Hajdú-Biharban a rendőrök
A rendőrség elárulta, melyek a leggyakoribb drogok a vármegyében. Azt is megtudtuk, miért nem tartanak egyszerre nagyobb mennyiségű kábítószert a kereskedők.
Habár a nyomozók folyamatosan derítik fel a drogokkal kapcsolatos ügyeket, a kormány 2025 márciusában hadat üzen a kábítószer-kereskedelem ellen, és a rendőrség ezzel elindította a Delta programot, melynek során razziák tömkelegével derítette fel Magyarországon a drogkereskedőket.
Az eddigi eredményekről a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányságot kérdeztük. A rendőrség Sajtóosztályának válaszból kiderül, a vármegyében összességében több kilogramm kábítószert foglaltak le a nyomozók, azonban külön-külön nem volt nagyobb mennyiség. Mint írják, ez részben azzal indokolható, hogy a terjesztői szokások megváltoztak, minimális, éppen az eladásra szánt mennyiséget tartják maguknál a kereskedők.
Arról is kérdeztük a rendőrséget, melyek a leggyakoribb drogok a tapasztalatok alapján. Érdeklődésünkre elmondták, a lefoglalások, kábítószerrel kapcsolatos ügyek és a társszervek (például egészségügyi intézmények) adatai alapján az új pszichoaktív anyagokat, valamint a marihuánát lehet a legjellemzőbb kábítószerként említeni.
Arról is tájékoztattak, hogy az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika alapján (amely a lezárt eljárásokat rögzíti) 2025. március 1. és augusztus 27. közötti időszakban összesen 195 kábítószerrel kapcsolatos büntetőeljárás indult Hajdú-Bihar vármegyében. Ebből kábítószer fogyasztás miatt 162, míg kereskedelem miatt 20 esetben.
Igazoltatások és összehangolt akciók során is megbuknak a dílerek
Legutóbb szeptember 18-án adtak arról hírt, hogy a hajdú-bihari rendőrök kilenc férfival szemben fejezték be a nyomozást, akik bűnszövetségben kereskedtek kábítószerrel. Egy korábban elfogott dílerrel kapcsolatban kiderült ugyanis, hogy további hét társával és egy kiskorúval dolgozott együtt.
Augusztus végén egy nagyszabású akció keretében razziázott a hatóság Hajdúhadházon. Összesen 150 egyenruhás vonult ki a településre, amit rendőrségi helikpoter is biztosított. Az összehangolt akció során 25 személyt állítottak elő.
Néhány héttel korábban Polgáron vettek őrizetbe két férfit, akikről a rendőrök megtudták, hogy Hajdúnánáson árulják a szereket. Júliusban pedig Biharnagybajomban akciózott a hatóság, ahol egy 55 éves kábítószer-kereskedőn ütöttek rajta .
Golyóálló mellényes rendőrök és helikopter a hajdú-bihari város környékén, több mint 100 rendőr vonult ki – videóval
Másokat is veszélyeztettek a bekábítószerezett sofőrök
Csak a szerencsének köszönhető, hogy nem okozott komoly balesetet az a sofőr, akinek autóját szeptember 20-án, pénteken hajnalban állítottak meg Debrecenben. A 19 éves fiatalember zavartan viselkedett, és kocsijából jellegzetes marihuána szag áradt. Mint kiderült, a férfi valóban bódult állapotban vezette a járművet. Szeptember elején is a rendőröknek köszönhetően bukott le egy négyfős társaság a Böszörményi úton Debrecenben, az ő járművüket szintén igazoltatás során ellenőrizték.
Hasonló eset történt 2024 augusztusában is a vármegyeszékhelyen, egy 28 éves mezősasi lakost igazoltattak a rendőrök, aki nemcsak kábítószert fogyasztott, hanem eltiltás hatálya alatt vezetett. Ugyanebben a hónapban a 4808-as úton is lebukott egy sofőr, aki autójának kesztyűtartójában 60 gramm növényi származékot rejtegetett.
Sajnálatosan nem minden esetre derül idejében fény. Szeptember 17-én, szerda hajnalban egy bedrogozott mikepércsi férfi okozott súlyos balesetet a 35-ös főút Debrecen és Józsa közötti szakaszán, miután autójával áttért a szemközti sávba, majd frontálisan ütközött egy gépkocsival. A szabályosan haladó járműben egy négyfős család tartózkodott, akik súlyos sérülést szereztek, ketten életveszélyeset.
Legutóbbi információink szerint a baleset okozójának elrendelték a letartóztatását. Erről bővebben ebben a cikkben írtunk:
A Delta program részekén több hétvégén is ellenőriztek debreceni szórakozóhelyeket, így
A rendőrség a DELTA Program keretében harcol a kábítószer-kereskedelem ellen. Aki ilyen bűncselekményekről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán vagy a 112-es, ingyenes segélyhívón!
85 millióért neked is lehet ilyen izomautód, mint ami Debrecen utcáit rótta – fotókkal