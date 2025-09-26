szeptember 26., péntek

Nem hárult el a veszély

41 perce

Friss hír érkezett a józsai brutális baleset sérültjeiről, egy csecsemő kritikus állapotban van

A Debreceni Egyetemtől kapott információkból és egy bölcsőde közléséből kerülhettünk közelebb a történtekhez. Elszomorító részletek derültek ki a józsai balesettel kapcsolatban.

Haon.hu

Durva baleset történt szeptember 17-én, szerda hajnalban a 35-ös számú főúton, Debrecen-Józsa közelében, miután egy autó áttért a szemközti sávba, majd frontálisan ütközött egy járművel. A szabályosan közlekedő járműben egy négytagú család tartózkodott, mindannyian súlyosan megsérültek. Később a rendőrség közölte, a vétkes sofőrnek nem volt jogosítványa, vezetéstől eltiltás hatálya alatt állt, ráadásul kábítószert fogyasztott a baleset napján. Írtunk arról is, hogy a Debreceni Járásbíróság elrendelte a letartóztatását a józsai balesetet okozó 34 éves mikepércsi lakosnak.

józsai baleset
Szeptember 17-én történt a józsai baleset
Fotó: Napló-archív

Megkérdeztük a Debreceni Egyetem Klinikai Központját a sérültek állapotáról, a  DEKK M. Tóth Ildikó Sajtóosztálya érdeklődésünkre közölte, a baleset helyszínéről négy sérültet szállítottak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campusára, illetve a Nagyerdei Campusra.

Mint írják, egyikőjüket a megfigyelést és ellátást követően hazaengedték. Jelenleg egy sérültet ápolnak a Kenézy Gyula Campus Intenzív Osztályán és egy sérültet a Traumatológiai Osztályon, mindkettőjük állapota súlyos.

Brutális baleset Józsánál: hat embert vittek el a mentők

Fotók: Vida Márton Péter

Egy csecsemő is megsérül a józsai balesetben

A negyedik sérült állapotáról az egészségügyről szóló törvény alapján nem adhattak információt, feltehetőleg amiatt, mert kiskorúról van szó. A józsai Kiserdő Református Bölcsőde Facebook-oldalán közzétett bejegyzésből azonban több részlet is kiderül: 

Mint írják, a balesetben két kisgyermek sérült meg, az egyikük egy mindössze 11 hónapos kisfiú, aki kritikus állapotban van, szinte teljes testében gipszben.

Hozzáteszik, a szülők is megsérültek, a mindennapok most óriási terhet rónak rájuk. Az intézmény emiatt tárgyi adományokat vár, főleg pelenkát, bébitápszert, babaápolási szereket, tartós élelmiszert, de pénzbeli felajánlást is elfogadnak.

