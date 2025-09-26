Friss hír érkezett a józsai brutális baleset sérültjeiről, egy csecsemő kritikus állapotban van

Durva baleset történt szeptember 17-én, szerda hajnalban a 35-ös számú főúton, Debrecen-Józsa közelében, miután egy autó áttért a szemközti sávba, majd frontálisan ütközött egy járművel. A szabályosan közlekedő járműben egy négytagú család tartózkodott, mindannyian súlyosan megsérültek. Később a rendőrség közölte, a vétkes sofőrnek nem volt jogosítványa, vezetéstől eltiltás hatálya alatt állt, ráadásul kábítószert fogyasztott a baleset napján. Írtunk arról is, hogy a Debreceni Járásbíróság elrendelte a letartóztatását a józsai balesetet okozó 34 éves mikepércsi lakosnak.

Szeptember 17-én történt a józsai baleset

Fotó: Napló-archív

Megkérdeztük a Debreceni Egyetem Klinikai Központját a sérültek állapotáról, a DEKK M. Tóth Ildikó Sajtóosztálya érdeklődésünkre közölte, a baleset helyszínéről négy sérültet szállítottak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campusára, illetve a Nagyerdei Campusra.

