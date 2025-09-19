2 órája
Friss hír érkezett a bedrogozott mikepércsi ámokfutóról
Drogot fogyasztott és árult, négy ember sérült meg súlyosan miatta. A józsai baleset okozásával gyanúsított férfi számláján nagyon sok van.
A Debreceni Járásbíróság nyomozási bírója elrendelte a józsai balesetet okozó autó sofőrjének a letartóztatását egy hónapos időtartamra, a férfi azonban fellebbezett a döntés ellen – közölte a Haonnal péntek délután Dobó Dénes, a Debreceni Törvényszék szóvivője.
Mint arról korábban beszámoltunk, szeptember 17-én, szerda hajnalban komoly baleset történt a 35-ös főút Debrecen és Józsa közötti szakaszán. A karambolt okozó sofőr autójával áttért a szemközti sávba, majd frontálisan ütközött egy gépkocsival. A szabályosan haladó járműben egy négyfős család tartózkodott, mindannyian súlyos sérülést szereztek, ketten pedig életveszélyesen megsérültek.
Brutális baleset Józsánál: hat embert vittek el a mentőkFotók: Vida Márton Péter
Eltiltás alatt állt a józsai baleset okozója
A rendőrség pénteken közzétett információja alapján a vétkes sofőrnek nem volt jogosítványa, és a vezetéstől is el volt tiltva. Ráadásul kábítószer hatása alatt is állt, valamint azt is kiderítették, nemcsak fogyasztott, hanem árult is drogot a 34 éves mikepércs férfi. A részletekről ebben a cikkünkben írtunk:
Brutális baleset Józsánál! Bedrogozva hajtott a másik autóba a férfi, egy négyfős család súlyosan megsérült – fotókkal, videóval!