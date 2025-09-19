szeptember 19., péntek

Helyi kék hírek

2 órája

Friss hír érkezett a bedrogozott mikepércsi ámokfutóról

Drogot fogyasztott és árult, négy ember sérült meg súlyosan miatta. A józsai baleset okozásával gyanúsított férfi számláján nagyon sok van.

Haon.hu

A Debreceni Járásbíróság nyomozási bírója elrendelte a józsai balesetet okozó autó sofőrjének a letartóztatását egy hónapos időtartamra, a férfi azonban fellebbezett a döntés ellen –  közölte a Haonnal péntek délután Dobó Dénes, a Debreceni Törvényszék szóvivője.

Hat embert vittek el a mentők a józsai baleset helyszínéről
Forrás: Vida Márton Péter
Forrás: Vida Márton Péter

Mint arról korábban beszámoltunk, szeptember 17-én, szerda hajnalban komoly baleset történt a 35-ös főút Debrecen és Józsa közötti szakaszán. A karambolt okozó sofőr autójával áttért a szemközti sávba, majd frontálisan ütközött egy gépkocsival. A szabályosan haladó járműben egy négyfős család tartózkodott, mindannyian súlyos sérülést szereztek, ketten pedig életveszélyesen megsérültek.

Brutális baleset Józsánál: hat embert vittek el a mentők

Fotók: Vida Márton Péter

Eltiltás alatt állt a józsai baleset okozója

A rendőrség pénteken közzétett információja alapján a vétkes sofőrnek nem volt jogosítványa, és a vezetéstől is el volt tiltva. Ráadásul kábítószer hatása alatt is állt, valamint azt is kiderítették, nemcsak fogyasztott, hanem árult is drogot a 34 éves mikepércs férfi. A részletekről ebben a cikkünkben írtunk:

 

