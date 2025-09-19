Friss hír érkezett a bedrogozott mikepércsi ámokfutóról

A Debreceni Járásbíróság nyomozási bírója elrendelte a józsai balesetet okozó autó sofőrjének a letartóztatását egy hónapos időtartamra, a férfi azonban fellebbezett a döntés ellen – közölte a Haonnal péntek délután Dobó Dénes, a Debreceni Törvényszék szóvivője.

Hat embert vittek el a mentők a józsai baleset helyszínéről

Forrás: Vida Márton Péter

Mint arról korábban beszámoltunk, szeptember 17-én, szerda hajnalban komoly baleset történt a 35-ös főút Debrecen és Józsa közötti szakaszán. A karambolt okozó sofőr autójával áttért a szemközti sávba, majd frontálisan ütközött egy gépkocsival. A szabályosan haladó járműben egy négyfős család tartózkodott, mindannyian súlyos sérülést szereztek, ketten pedig életveszélyesen megsérültek.