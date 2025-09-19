3 órája
Brutális baleset Józsánál! Bedrogozva hajtott a másik autóba a férfi, egy négyfős család súlyosan megsérült – fotókkal, videóval!
Elképesztő részletek láttak napvilágot! A vétlen autóban utazók közül ketten életveszélyes sérüléseket szenvedtek a józsai balesetben.
Őrizetbe vették a rendőrök azt a 34 éves mikepércsi férfit, aki a szerdai józsai balesetet okozta – számolt be róla a police.hu. Mint írták, a férfinek jogosítványa sem volt, ráadásul el volt tiltva a vezetéstől és kábítószer hatása alatt is állt. A nyomozás során továbbá az is kiderült, nemcsak fogyasztotta a tiltott szereket, hanem kereskedett is azokkal.
Megdöbbentő részletek derültek ki a józsai balesetről
A baleset körülményei kapcsán a rendőrség közleményében felidézte, szerda hajnalban érkezett bejelentés a segélyhívóra, hogy a 35-ös főút 76. kilométerszelvényben két autó összeütközött. A rendőrség a társszervekkel közösen érkezett ki a Debrecen-Józsa melletti útszakaszra. A balesetet a jelenlegi adatok szerint a Hajdúböszörmény irányából Debrecen irányába közlekedő autós okozta.
Áttért a szemközti sávba és belehajtott a szabályosan közlekedő járműbe. A vétlen autóban egy négyfős család ült, mindannyian súlyosan megsérültek, ketten életveszélyesen.
Az okozó sofőr zavartan viselkedett és kábítószer-fogyasztás tünetei is látszottak rajta. Gyorstesztet alkalmaztak, ami pozitív értéket jelezett.
Helyszíni fotókon a józsai baleset:
Brutális baleset Józsánál: hat embert vittek el a mentőkFotók: Vida Márton Péter
Megpróbált megszabadulni a tiltott anyagoktól?
A helyszínelés közben a rendőrök észrevettek az autója mellett egy csomag kristályos anyagot a fűben, amit a gyanú szerint a mikepércsi lakos dobott oda a baleset után. Az egyenruhások kábítószer-kereső kutyával átkutatták a kocsit, amiben további kiporciózott fehér port találtak fóliába csomagolva.
Az okozó gépkocsi vezetője és utasa is súlyos sérüléseket szenvedtek.
A debreceni nyomozók azonnal elkezdték vizsgálni a 34 éves férfi előéletét, tevékenységeit és hamar rájöttek, hogy nem csak használta a tiltott szereket, hanem kereskedett is azokkal. A nyomozás során az is kiderült, ki adott kábítószert a baleset okozójának.
A rendőrség több felvételt is közölt a tiltott anyagokról:
Kábítószert is találtak a józsai baleset okozójánálFotók: police.hu
A férfin csütörtök hajnalban ütöttek rajta a rendőrök Cívis Közterületi Támogató Alosztállyal közösen, majd előállították, és gyanúsítottként hallgatták ki.
A józsai baleset okozóját még szerdán kihallgatták, majd bűnügyi őrizetbe vették. Közúti közlekedési baleset gondatlan okozása, kábítószer-kereskedelem, járművezetés bódult állapotban és az eltiltás hatálya alatt bűncselekmények miatt kell felelnie. A rendőrök előterjesztést tettek a letartóztatásra.
Videó a józsai baleset helyszínéről:
Ajánljuk még: