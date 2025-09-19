Brutális baleset Józsánál! Bedrogozva hajtott a másik autóba a férfi, egy négyfős család súlyosan megsérült – fotókkal, videóval!

Őrizetbe vették a rendőrök azt a 34 éves mikepércsi férfit, aki a szerdai józsai balesetet okozta – számolt be róla a police.hu. Mint írták, a férfinek jogosítványa sem volt, ráadásul el volt tiltva a vezetéstől és kábítószer hatása alatt is állt. A nyomozás során továbbá az is kiderült, nemcsak fogyasztotta a tiltott szereket, hanem kereskedett is azokkal.

Egy szabályosan közlekedő, négyfős családba hajtott bele frontálisan a józsai baleset okozója

Forrás: police.hu

Megdöbbentő részletek derültek ki a józsai balesetről

A baleset körülményei kapcsán a rendőrség közleményében felidézte, szerda hajnalban érkezett bejelentés a segélyhívóra, hogy a 35-ös főút 76. kilométerszelvényben két autó összeütközött. A rendőrség a társszervekkel közösen érkezett ki a Debrecen-Józsa melletti útszakaszra. A balesetet a jelenlegi adatok szerint a Hajdúböszörmény irányából Debrecen irányába közlekedő autós okozta.

Áttért a szemközti sávba és belehajtott a szabályosan közlekedő járműbe. A vétlen autóban egy négyfős család ült, mindannyian súlyosan megsérültek, ketten életveszélyesen.

Az okozó sofőr zavartan viselkedett és kábítószer-fogyasztás tünetei is látszottak rajta. Gyorstesztet alkalmaztak, ami pozitív értéket jelezett.

