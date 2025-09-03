Folytatódik a nyárias időjárás Hajdú-Biharban

Felhős, borult időjárással indult a szerdai nap Debrecenben és Hajdú-Biharban egyaránt, ugyanakkor a nap folyamán derűsebb idő várható. A Köpönyeg előrejelzése szerint több-kevesebb napsütésre kell számítani, esőre továbbra sincs kilátás. A szél is mérsékelt marad. A hőmérséklet egészen 33 fokig emelkedhet, az éjszakai órákban is mindössze 20 fokig hűl le.

Folytatódik a nyárias időjárás

Forrás: Napló-archív

Az országos előrejelzés szerint az ég gyakran erősen gomolyfelhős lesz. Reggelig elszórtan, később inkább csak a keleti országrészben fordulhat elő zápor vagy zivatar. A nappali hőmérséklet 25 és 32 fok közé csökken. Az ÉNy-i szél megélénkül.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

