Napokon keresztül a romok között küzdöttek Hajdúszoboszlón - fotóval

27 újonccal gyarapodott a HUNOR – írja közösségi oldalán szerdán az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Kiemelik, a HUNOR huszonhét újonca most először mutathatta meg tudását Hajdúszoboszlón. A speciálisan kialakított romvárosban szeptember 22-24. között tartottak gyakorlatot.

A Hajdúszoboszlón kialakított romvárosban gyakorlatoztak a HUNOR újoncai

Fotó: Szőke Péter / Forrás: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Az egyik képnél kiemelik, a HUNOR egy mozaikszó, ami a HUngarian National Organisation for Rescue services szavakból áll. Ez Magyarország hivatalos mentőcsapata, egy önkéntes alapon szerveződött elitalakulat, amelyet Magyarország legjobb tűzoltói alkotnak. A katasztrófák esetén bevethető HUNOR a nemzetközi szervezetek által minősített „nehéz” minősítésű városi kutató- és mentőcsapat. Legfőbb képessége a romok alatt rekedt áldozatok felkutatása, kimentése és a sérültek elsősegélynyújtásban részesítése.

A hajdúszoboszlói romvárosban 27 újonc gyakorlatozott

Forrás: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

