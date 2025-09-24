szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

17°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
HUNOR

1 órája

Napokon keresztül a romok között küzdöttek Hajdúszoboszlón - fotóval

Címkék#gyakorlat#hunor#Hajdúszoboszló

Több ember életét is meg kellett menteni. Három napig voltak a romok között a HUNOR újoncai.

Haon.hu

27 újonccal gyarapodott a HUNOR – írja közösségi oldalán szerdán az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Kiemelik, a HUNOR huszonhét újonca most először mutathatta meg tudását Hajdúszoboszlón. A speciálisan kialakított romvárosban szeptember 22-24. között tartottak gyakorlatot.

A Hajdúszoboszlón kialakított romvárosban gyakorlatoztak a HUNOR újoncai
A Hajdúszoboszlón kialakított romvárosban gyakorlatoztak a HUNOR újoncai
Fotó: Szőke Péter / Forrás:  Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Az egyik képnél kiemelik, a HUNOR egy mozaikszó, ami a HUngarian National Organisation for Rescue services szavakból áll. Ez Magyarország hivatalos mentőcsapata, egy önkéntes alapon szerveződött elitalakulat, amelyet Magyarország legjobb tűzoltói alkotnak. A katasztrófák esetén bevethető HUNOR a nemzetközi szervezetek által minősített „nehéz” minősítésű városi kutató- és mentőcsapat. Legfőbb képessége a romok alatt rekedt áldozatok felkutatása, kimentése és a sérültek elsősegélynyújtásban részesítése.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A hajdúszoboszlói romvárosban 27 újonc gyakorlatozott
Forrás:  Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

További képeket a gyakorlatról megnézhettek a katasztrófavédelem Facebook-oldalán.

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu