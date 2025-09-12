szeptember 12., péntek

Holttestet találtak a hajdú-bihari település határában, napok óta ott lehetett már

Címkék#rendőrség#holttestet talált#holttest#Nagykereki

A rendőrség lefolytatta a halottszemlét. Egyelőre nem tudni, ki lehet az elhunyt férfi, ismeretlen holttestkörözést adtak ki rá.

Haon.hu

Egy 166-170 cm magas, közepes testalkatú, borostás férfi holttestét találták meg 2025. szeptember 8-án Nagykerekinél – ez olvasható a legfrissebb hajdú-bihari ismeretlen holttestkörözésnek az adatlapjában. A ruházati leírás szerint az ősz férfi fekete, Quechua márkájú polárpulóvert és egy szürke, pamut térdnadrágot. A friss eset kapcsán megkerestük a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, a megtalálás, valamint haláleset körülményeire voltunk kíváncsiak. 

Holttestet találtak Nagykerekinél

A sajtóosztály arról számolt be, hogy egy férfi találta meg a holttestet Nagykereki külterületén, egy erdős-bokros területen. 

A helyszíni és halottszemle során bűncselekményre, idegenkezűségre utaló körülmény nem merült fel, a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság az Általános Közigazgatási Rendtartásról szóló törvény alapján vizsgálja a haláleset körülményeit.

– tudatták. 

Úgy tudjuk, a holttest több napja ott lehetett már, mikor a férfi rátalált. 

Legutóbb Ebesnél bukkant egy járókelő egy holttestesre még áprilisban, később kiderült, a böszörményi feleséggyilkos volt az: 

Nemrégiben írtunk a hajdú-bihari holttestkörözésekről, akkor 16 aktív ilyen körözés volt: 

 

 

 

