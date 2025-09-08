Láttad a bajba került hőlégballont Debrecen felett? – fotókkal, videóval!

Szemtanúkat keres a rendőrség az augusztus 24-ei hőlégballonos incidens kapcsán – tudatta a police.hu. Mint írják, a Debreceni Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya gondatlanságból elkövetett légi közlekedés veszélyeztetése vétség gyanúja miatt folytat eljárást.

A pilóta kényszerleszállást hajtott végre a debreceni hőlégballonnal

A nyomozás adatai szerint egy férfi egy hőlégballonnal repülést hajtott végre, majd Debrecenben, a Hősök utcán szállt le 2025. augusztus 24-én este – emlékeztetnek.

A rendőrség kéri, hogy aki a közlekedési eseménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, illetve más helyszínen látta a hőlégballon szemmel látható rendellenes repülését, jelentkezzen személyesen a Debreceni Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályán (Debrecen, Sámsoni út 149. szám), vagy telefonon a nap 24 órájában elérhető 06-52/457-040-es telefonszámon, illetve a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.

Forgalmas út közelében szállt le a hőlégballon

Mint írtuk, nagy riadalmat keltett a hőlégballon, mely alacsonyan haladt a város fölött; többen azt hitték, lezuhan, mások úgy jellemezték a hangját, mintha géppuskával lőttek volna.