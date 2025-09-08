1 órája
Láttad a bajba került hőlégballont Debrecen felett? – fotókkal, videóval!
A lakosság segítségét kéri a rendőrség. Azok jelentkezését várják, akik láttáka hőlégballont augusztus 24-én.
Szemtanúkat keres a rendőrség az augusztus 24-ei hőlégballonos incidens kapcsán – tudatta a police.hu. Mint írják, a Debreceni Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya gondatlanságból elkövetett légi közlekedés veszélyeztetése vétség gyanúja miatt folytat eljárást.
A nyomozás adatai szerint egy férfi egy hőlégballonnal repülést hajtott végre, majd Debrecenben, a Hősök utcán szállt le 2025. augusztus 24-én este – emlékeztetnek.
A rendőrség kéri, hogy aki a közlekedési eseménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, illetve más helyszínen látta a hőlégballon szemmel látható rendellenes repülését, jelentkezzen személyesen a Debreceni Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályán (Debrecen, Sámsoni út 149. szám), vagy telefonon a nap 24 órájában elérhető 06-52/457-040-es telefonszámon, illetve a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.
Forgalmas út közelében szállt le a hőlégballon
Mint írtuk, nagy riadalmat keltett a hőlégballon, mely alacsonyan haladt a város fölött; többen azt hitték, lezuhan, mások úgy jellemezték a hangját, mintha géppuskával lőttek volna.
„Ez le fog zuhanni!” - nagy riadalmat keltett egy hőlégballon Debrecenben, nem alaptalanul! – fotókkal
A különös kaland a Böszörményi út közelében végződött, a Hősök utcában ért földet a légi jármű. A pilóta később beszélt a Haonnak a repülés körülményeiről, illetve arról, hogy bár kényszerleszállást hajtott végre, szerinte nem állt fenn vészhelyzet.
Új részletek a ballon debreceni kényszerleszállásáról, megszólalt a pilóta és egy szemtanú is
A képeink megtekinthetők:
Kényszerleszállás DebrecenbenFotók: Vida Márton Péter
Az esetről videó is készült:
Ajánljuk még:
Súlyosan megsérült egy gyalogos, miután elsodorta a villamos Debrecenben! - frissítve