Sziréna

1 órája

Valami készül? Egy nap alatt két helyen is feltűnt Debrecenben ez a helikopter! – fotóval!

Címkék#debrecen#debrecenben hallottam#olvasói fotó#helikopter

Lencsevégre is kapta az egyik olvasónk. A helikopterről készült fotót a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban tették közzé.

Haon.hu

Helikopter repült át szombat reggel Debrecenben, a Balmazújvárosi út és a Füredi út felett is – állította a Debrecenben Hallottam Facebook-csoport egyik tagja. A bejegyzésben ráadásul később többen is arról számoltak be, nem ez volt az első alkalom, hogy látni vélték a szóban forgó gépet.

Egy nap alatt két helyen tűnt fel Debrecenben ez a helikopter
Egy nap alatt két helyen tűnt fel Debrecenben ez a helikopter
Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

Helikopter Debrecen felett: akadt, aki azt hitte, rendőrségi gépet látott

A Debrecen több pontján felbukkant, a posztoló által rendőrséginek vélt helikopter kapcsán megkerestük a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát, amely az olvasónk Balmazújvárosi és a Füredi úton történt megfigyelése alapján közölte: 

rendőrségi helikopter nem tartózkodott a légtérben ebben az időszakban.

Ezt követően egyébként több kommentelő is arról számolt be, hogy Bocskaikert, Hosszúpályi és Hajdúböszörmény felett is észleltek mostanság helikoptert. Tekintettel arra, hogy a Magyar Honvédség szeptember 8. és 15. között tartja az Adaptive Hussars 2025 elnevezésű gyakorlatát, valamennyi napjainkban észlelt helikopter a honvédség kötelékébe tartozhat.

Az egyik kommentelő Hosszúpályi felett is fotózott egy helikoptert
Az egyik kommentelő Hosszúpályi felett is fotózott egy helikoptert
Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

A gyakorlatról bővebben itt olvashat:

Arra az esetre, ha ez a Hajdúhadházon csütörtökön bemutatott H145M típusú könnyű helikoptert lett volna, mutatjuk, hogyan fest közelebbről:

További fotók:

Ajánljuk még:

 

