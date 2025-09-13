Valami készül? Egy nap alatt két helyen is feltűnt Debrecenben ez a helikopter! – fotóval!

Helikopter repült át szombat reggel Debrecenben, a Balmazújvárosi út és a Füredi út felett is – állította a Debrecenben Hallottam Facebook-csoport egyik tagja. A bejegyzésben ráadásul később többen is arról számoltak be, nem ez volt az első alkalom, hogy látni vélték a szóban forgó gépet.

Egy nap alatt két helyen tűnt fel Debrecenben ez a helikopter

Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

Helikopter Debrecen felett: akadt, aki azt hitte, rendőrségi gépet látott

A Debrecen több pontján felbukkant, a posztoló által rendőrséginek vélt helikopter kapcsán megkerestük a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát, amely az olvasónk Balmazújvárosi és a Füredi úton történt megfigyelése alapján közölte:

rendőrségi helikopter nem tartózkodott a légtérben ebben az időszakban.

Ezt követően egyébként több kommentelő is arról számolt be, hogy Bocskaikert, Hosszúpályi és Hajdúböszörmény felett is észleltek mostanság helikoptert. Tekintettel arra, hogy a Magyar Honvédség szeptember 8. és 15. között tartja az Adaptive Hussars 2025 elnevezésű gyakorlatát, valamennyi napjainkban észlelt helikopter a honvédség kötelékébe tartozhat.

Az egyik kommentelő Hosszúpályi felett is fotózott egy helikoptert

Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

