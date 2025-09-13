1 órája
Valami készül? Egy nap alatt két helyen is feltűnt Debrecenben ez a helikopter! – fotóval!
Lencsevégre is kapta az egyik olvasónk. A helikopterről készült fotót a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban tették közzé.
Helikopter repült át szombat reggel Debrecenben, a Balmazújvárosi út és a Füredi út felett is – állította a Debrecenben Hallottam Facebook-csoport egyik tagja. A bejegyzésben ráadásul később többen is arról számoltak be, nem ez volt az első alkalom, hogy látni vélték a szóban forgó gépet.
Helikopter Debrecen felett: akadt, aki azt hitte, rendőrségi gépet látott
A Debrecen több pontján felbukkant, a posztoló által rendőrséginek vélt helikopter kapcsán megkerestük a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát, amely az olvasónk Balmazújvárosi és a Füredi úton történt megfigyelése alapján közölte:
rendőrségi helikopter nem tartózkodott a légtérben ebben az időszakban.
Ezt követően egyébként több kommentelő is arról számolt be, hogy Bocskaikert, Hosszúpályi és Hajdúböszörmény felett is észleltek mostanság helikoptert. Tekintettel arra, hogy a Magyar Honvédség szeptember 8. és 15. között tartja az Adaptive Hussars 2025 elnevezésű gyakorlatát, valamennyi napjainkban észlelt helikopter a honvédség kötelékébe tartozhat.
Katonák ezrei lepték el Debrecen térségét, készültségben a teljes közigazgatás
Mi történhetett? Alacsonyan repülő katonai helikopterek haladtak át Hajdú-Bihar felett!
Arra az esetre, ha ez a Hajdúhadházon csütörtökön bemutatott H145M típusú könnyű helikoptert lett volna, mutatjuk, hogyan fest közelebbről:
