Hátborzongató: halálra késeltek egy férfit, ketten életveszélyesen megsérültek!
A négy sértettet a hely biztonsági őrei megverték és megszúrták. A halálos késelésben egy ember életét vesztette.
Egy halálos késelés ügyében tárgyal a másodfokon eljáró Debreceni Ítélőtábla Gömöri Olivér vezette tanácsa október 2-án. Az első fokon eljárt Miskolci Törvényszék 2025 januárjában az első- és másodrendű vádlottakat társtettesként elkövetett, míg a harmadrendű vádlottat bűnsegédként elkövetett emberölés bűntettének kísérletében mondta ki bűnösnek.
Az elsőfokú bíróság az első- és másodrendű vádlottat 10-10 év, a harmadrendű vádlottat 8 év 6 hónap fegyház fokozatú szabadságvesztésre ítélte, kizárva őket a feltételes szabadságra bocsátás kedvezményéből. Valamennyi vádlottat végleges hatállyal eltiltotta a vagyon- és biztonsági őri foglalkozástól.
Az ítélet ellen a vádlottak és védőik enyhítésért, illetve felmentésért fellebbeztek.
Halálos késelés Tiszaújvárosban: a mentőben halt meg az egyik férfi
A miskolci bíróság által megállapított tényállás szerint a négy sértett férfi 2021 szeptemberében egy tiszaújvárosi szórakozóhelyen születésnapot ünnepelt. A három vádlott – akik a szórakozóhelyen biztonsági őri feladatokat láttak el – a késő esti órákban autóval érkezett a helyszínre, majd a két társaság között szóváltás alakult ki, amely tettlegességig fajult: a vádlottak ütlegelték, megszúrták a sértetteket, azután pedig kocsiba ültek és elhajtottak. Elfogásukra nem sokkal később a Tiszalúc és Taktaharkány közötti útszakaszon került sor.
A sértettek egyike hasi szúrt sérülésének következtében a mentőben életét vesztette.
Két társának nyolc napon túl gyógyuló, életveszélyes sérülései keletkeztek, a negyedik sértett sérülései nyolc napon túl gyógyultak.
