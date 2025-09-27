szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

15°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bűnügy

38 perce

Hátborzongató: halálra késeltek egy férfit, ketten életveszélyesen megsérültek!

Címkék#késelés#debrecen#Tiszaújváros#tárgyalás

A négy sértettet a hely biztonsági őrei megverték és megszúrták. A halálos késelésben egy ember életét vesztette.

Haon.hu

Egy halálos késelés ügyében tárgyal a másodfokon eljáró Debreceni Ítélőtábla Gömöri Olivér vezette tanácsa október 2-án. Az első fokon eljárt Miskolci Törvényszék 2025 januárjában az első- és másodrendű vádlottakat társtettesként elkövetett, míg a harmadrendű vádlottat bűnsegédként elkövetett emberölés bűntettének kísérletében mondta ki bűnösnek.

Halálos késelés Tiszaújvárosban: Debrecenben tárgyalják az ügyet
Halálos késelés Tiszaújvárosban: másdofokon Debrecenben tárgyalják az ügyet
Forrás: Illusztráció: MW-archív

Az elsőfokú bíróság az első- és másodrendű vádlottat 10-10 év, a harmadrendű vádlottat 8 év 6 hónap fegyház fokozatú szabadságvesztésre ítélte, kizárva őket a feltételes szabadságra bocsátás kedvezményéből. Valamennyi vádlottat végleges hatállyal eltiltotta a vagyon- és biztonsági őri foglalkozástól. 

Az ítélet ellen a vádlottak és védőik enyhítésért, illetve felmentésért fellebbeztek. 

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Halálos késelés Tiszaújvárosban: a mentőben halt meg az egyik férfi

A miskolci bíróság által megállapított tényállás szerint a négy sértett férfi 2021 szeptemberében egy tiszaújvárosi szórakozóhelyen születésnapot ünnepelt. A három vádlott – akik a szórakozóhelyen biztonsági őri feladatokat láttak el – a késő esti órákban autóval érkezett a helyszínre, majd a két társaság között szóváltás alakult ki, amely tettlegességig fajult: a vádlottak ütlegelték, megszúrták a sértetteket, azután pedig kocsiba ültek és elhajtottak. Elfogásukra nem sokkal később a Tiszalúc és Taktaharkány közötti útszakaszon került sor.

 A sértettek egyike hasi szúrt sérülésének következtében a mentőben életét vesztette.

 Két társának nyolc napon túl gyógyuló, életveszélyes sérülései keletkeztek, a negyedik sértett sérülései nyolc napon túl gyógyultak.

Ez is érdekelhet:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu