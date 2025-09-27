Hátborzongató: halálra késeltek egy férfit, ketten életveszélyesen megsérültek!

Egy halálos késelés ügyében tárgyal a másodfokon eljáró Debreceni Ítélőtábla Gömöri Olivér vezette tanácsa október 2-án. Az első fokon eljárt Miskolci Törvényszék 2025 januárjában az első- és másodrendű vádlottakat társtettesként elkövetett, míg a harmadrendű vádlottat bűnsegédként elkövetett emberölés bűntettének kísérletében mondta ki bűnösnek.

Halálos késelés Tiszaújvárosban: másdofokon Debrecenben tárgyalják az ügyet

Forrás: Illusztráció: MW-archív

Az elsőfokú bíróság az első- és másodrendű vádlottat 10-10 év, a harmadrendű vádlottat 8 év 6 hónap fegyház fokozatú szabadságvesztésre ítélte, kizárva őket a feltételes szabadságra bocsátás kedvezményéből. Valamennyi vádlottat végleges hatállyal eltiltotta a vagyon- és biztonsági őri foglalkozástól.

Az ítélet ellen a vádlottak és védőik enyhítésért, illetve felmentésért fellebbeztek.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Halálos késelés Tiszaújvárosban: a mentőben halt meg az egyik férfi

A miskolci bíróság által megállapított tényállás szerint a négy sértett férfi 2021 szeptemberében egy tiszaújvárosi szórakozóhelyen születésnapot ünnepelt. A három vádlott – akik a szórakozóhelyen biztonsági őri feladatokat láttak el – a késő esti órákban autóval érkezett a helyszínre, majd a két társaság között szóváltás alakult ki, amely tettlegességig fajult: a vádlottak ütlegelték, megszúrták a sértetteket, azután pedig kocsiba ültek és elhajtottak. Elfogásukra nem sokkal később a Tiszalúc és Taktaharkány közötti útszakaszon került sor.

A sértettek egyike hasi szúrt sérülésének következtében a mentőben életét vesztette.

Két társának nyolc napon túl gyógyuló, életveszélyes sérülései keletkeztek, a negyedik sértett sérülései nyolc napon túl gyógyultak.

Ez is érdekelhet: